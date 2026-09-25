Πάπας Λέων για AI: Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στον παράδεισο των μηχανών

Προειδοποίηση για τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η τεχνητή νοημοσύνη απηύθυνε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης επίσκεψής του στη Γαλλία, καλώντας σε εγρήγορση απέναντι στην τεχνολογική εξέλιξη και στις επιπτώσεις της για τον άνθρωπο.

Κατά την ομιλία του προς αξιωματούχους της Εκκλησίας και του γαλλικού κράτους στο Μέγαρο των Ηλυσίων, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο ποντίφικας προειδοποίησε για τον κίνδυνο «απώλειας της ανθρωπιάς μας ανάμεσα σε έναν παράδεισο μηχανών».

Η επίσκεψη ξεκίνησε με την υποδοχή του Πάπα στο αεροδρόμιο Ορλί από τον Γάλλο πρόεδρο. Στη συνέχεια, ο Λέων ΙΔ΄ μετέβη στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου έγινε δεκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Οι αναφορές Μακρόν στη σχέση Γαλλίας και Εκκλησίας

Κατά τις σύντομες ομιλίες τους, ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Γαλλίας και της Καθολικής Εκκλησίας, που, όπως σημείωσε, έχουν διαμορφωθεί εδώ και περίπου 2.000 χρόνια.

Ο Γάλλος πρόεδρος στάθηκε επίσης στις γαλλικές ρίζες του Πάπα, καθώς η γιαγιά του Λέοντα ΙΔ΄ γεννήθηκε στη Νορμανδία, ενώ ο ίδιος ο ποντίφικας χαρακτήρισε τη Γαλλία «πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και πνευματικό φάρο», με ακτινοβολία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο κ. Μακρόν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη γαλλική παράδοση του κοσμικού κράτους, σημειώνοντας ότι ο διαχωρισμός κράτους και Εκκλησίας, που θεσμοθετήθηκε πριν από περίπου 120 χρόνια, δεν συνιστά άρνηση της θρησκείας, αλλά κατοχυρώνει την ελευθερία κάθε πολίτη να πιστεύει ή να μην πιστεύει, με σεβασμό στους νόμους.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση, τα τελευταία χρόνια, των αντιθρησκευτικών πράξεων βίας, τις οποίες χαρακτήρισε «ανυπόφορες επιδείξεις δυσανεξίας».

Μακρόν: «Η ειρήνη είναι κάτι περισσότερο από τη σιωπή των όπλων»

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι Γαλλία και Βατικανό τάσσονται υπέρ της ειρήνης, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως ανέφερε, «η ειρήνη είναι κάτι περισσότερο από τη σιωπή των όπλων» και προϋποθέτει δικαιοσύνη, ασφάλεια, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εθνικής κυριαρχίας και του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε παράλληλα υπέρ της δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού που θα παρακολουθεί τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη και θα συμβάλλει στην αποτροπή της χρήσης της από κακόβουλους παράγοντες.

Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Ο παράδεισος των μηχανών»

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ξεκίνησε την ομιλία του στα γαλλικά, χαιρετίζοντας όσους συνέβαλαν στην αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις σύγχρονες τεχνολογικές και διεθνείς προκλήσεις, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον κίνδυνο απώλειας της ανθρώπινης διάστασης μέσα σε έναν «παράδεισο των μηχανών».

Ο ποντίφικας αναφέρθηκε επίσης στον «πλούτο του γαλλικού κοινωνικού ιστού», τονίζοντας ότι επιτρέπει σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών να συνυπάρχουν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κοσμικό κράτος δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό της θρησκείας από τον δημόσιο χώρο.

Αναφερόμενος στις διεθνείς κρίσεις και στην κούρσα των εξοπλισμών, ο Πάπας τόνισε ότι «η δικαιοσύνη, η σοφία και ο ανθρωπισμός μας καλούν να σταματήσουμε τον ανταγωνισμό στα όπλα».

Στο επίκεντρο η μεγάλη Θεία Λειτουργία στο Παρίσι

Το σημαντικότερο γεγονός της επίσκεψης αναμένεται να είναι η μεγάλη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το Σάββατο στο Παρίσι, με περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους να αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Για την τελετή έχει στηθεί βωμός στην Place de la Concorde, ενώ μεγάλη περιοχή γύρω από τα Ηλύσια Πεδία έχει αποκλειστεί από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας.

Μεγάλη προσέλευση αναμένεται και κατά τις υπόλοιπες στάσεις του ταξιδιού του Πάπα, σε μια επίσκεψη που πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Καθολική Εκκλησία κάνει λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον για την πνευματικότητα μεταξύ Γάλλων και άλλων Ευρωπαίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον Πάπα νωρίς την Παρασκευή στο αεροδρόμιο Ορλί, ενώ οι δύο άνδρες αναμένεται να εκφωνήσουν ομιλίες αργότερα μέσα στην ημέρα στο Μετς. Στο μεταξύ, πλήθη συγκεντρώνονταν κατά μήκος της διαδρομής προς την Παναγία των Παρισίων, όπου θα μεταβεί ο ποντίφικας.

Ποιοι θα παραστούν στη Θεία Λειτουργία

Ο πρόεδρος Μακρόν δεν αναμένεται να παραστεί σε κάποια από τις Λειτουργίες του Πάπα, επιλογή που συνδέεται με τον αυστηρό διαχωρισμό κράτους και θρησκείας που ισχύει στη Γαλλία.

Στη Λειτουργία στα Ηλύσια Πεδία αναμένεται, αντίθετα, να παραστούν η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ, καθώς και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Στην τελετή αναμένεται επίσης η παρουσία αρκετών προσώπων που ενδέχεται να διεκδικήσουν την προεδρία στις εκλογές του επόμενου έτους, μεταξύ των οποίων η Μαρίν Λεπέν, ο Εντουάρ Φιλίπ, ο Γκαμπριέλ Ατάλ και ο συντηρητικός Μπρινό Ρεταγιό.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνονται ακόμη συνάντηση του Πάπα με ομάδα μεταναστών στο Παρίσι, καθώς και επίσκεψη στη Λούρδη, όπου θα συναντήσει ανθρώπους που έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από μέλη του καθολικού κλήρου.