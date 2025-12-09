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Μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία της EnEarth για επέκταση στη Βουλγαρία
Ειδήσεις
14:55 - 09 Δεκ 2025

Μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία της EnEarth για επέκταση στη Βουλγαρία

Reporter.gr Newsroom
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Η EnEarth, θυγατρική της Energean που είναι αφιερωμένη στην προώθηση πρωτοβουλιών αποθήκευσης άνθρακα και απανθρακοποίησης, υπέγραψε Συμφωνία Όρων (term sheet) με την Heidelberg Materials, για αποκλειστική διαπραγμάτευση οριστικής συμφωνίας σχετικά με την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βουλγαρία ως Φορέας Αποθήκευσης (Storage Operator) για το έργο Devnya CO₂ της Heidelberg Materials.

Το Devnya CO₂ αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου ANRAV CCUS που έχει εγκαινιάσει η Heidelberg Materials και το οποίο στοχεύει να είναι το πρώτο ολοκληρωμένο έργο CCUS (δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα) στην Ανατολική Ευρώπη. Το έργο ANRAV περιλαμβάνει τη δέσμευση 800 χιλιάδων τόνων CO₂ ετησίως από το εργοστάσιο τσιμέντου της Heidelberg στη Devnya, στην ευρύτερη περιοχή της Varna, καθώς και τη μεταφορά και μόνιμη χερσαία αποθήκευση σε σημείο κοντά στην εγκατάσταση. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση 190 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, εκ των οποίων 38 εκατ. ευρώ προορίζονται για τον χώρο αποθήκευσης.

Η Heidelberg Materials έχει εντοπίσει το δυναμικό για χερσαία αποθήκευση και έχει προχωρήσει στα νομικκά βήματα και στις διαδικασίες αποδοχής από τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξή του. Η EnEarth υπέγραψε σήμερα Συμφωνία Όρων για να εξετάσει με την Heidelberg Materials την από κοινού ανάπτυξη του χώρου μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ο Νικόλας Ρήγας, Επικεφαλής Αποθήκευσης Άνθρακα της EnEarth, δήλωσε:
«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την EnEarth. Κάνουμε ένα καθοριστικό βήμα προς τον στόχο μας να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στην απανθρακοποίηση των βιομηχανιών με υψηλές εκπομπές στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ένας όμιλος όπως η Heidelberg, αναγνωρίζει και εμπιστεύεται την τεχνογνωσία που αναπτύσσει η EnEarth μέσω του εμβληματικού έργου αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιτυχής υλοποίηση του έργου Devnya CO₂ θα ωφελήσει το περιβάλλον, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου.»

Ο Mihail Polendakov, Γενικός Διευθυντής της Heidelberg Materials Devnya, δήλωσε:
«Η Ομάδα του Έργου ANRAV CCUS της Heidelberg Materials Devnya είναι υπερήφανη να ανακοινώσει τη συνεργασία της με την EnEarth, θυγατρική της Energean, σε σχέση με το τμήμα Μεταφοράς & Αποθήκευσης του έργου Devnya CO₂. Η EnEarth έχει μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχιών με το ελληνικό έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Η συνεργασία μας θα ενισχύσει την ανάπτυξη του έργου ANRAV CCUS προς όφελος των επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.»

Με την προϋπόθεση της σύναψης οριστικών συμφωνιών μεταξύ των μερών και της λήψης όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και κανονιστικών εγκρίσεων, το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2030.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 15:48
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