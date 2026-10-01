Coffee Island: Πάνω από €45 εκατ. ο τζίρος το 2026 – Από τα Σκόπια και τη Βουλγαρία έως τα σπάνια micro lots της Ινδίας

Με στόχο να ξεπεράσει τα 45 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών το 2026, από περίπου 40 εκατ. ευρώ το 2025, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία η Coffee Island, επεκτείνοντας παράλληλα το διεθνές της αποτύπωμα και δοκιμάζοντας νέα μοντέλα καταστημάτων στην ελληνική αγορά.

Στο επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξής της, η αλυσίδα προετοιμάζει την είσοδό της σε δύο νέες αγορές, τα Σκόπια και τη Βουλγαρία, ενώ συνεχίζει να επενδύει στην παρουσία της σε Ινδία και Ισπανία. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα διευρύνει το αποτύπωμά της με νέα concepts, όπως τα Loaded και All Day, αναζητώντας τον συνδυασμό καφέ, εστίασης και μικρής λιανικής.

Παράλληλα, η Coffee Island επιχειρεί να διαφοροποιήσει ακόμη περισσότερο την προϊοντική της πρόταση, φέρνοντας στην ελληνική αγορά πέντε εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής micro lots από οικογενειακές φάρμες της Ινδίας. Πρόκειται για καφέδες που παράγονται σε πολύ μικρές ποσότητες και, σε αυτή τη μορφή και επεξεργασία, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της επόμενης περιόδου παρουσίασε σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο managing director της Coffee Island, Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, σημειώνοντας ότι η αύξηση των πωλήσεων προέρχεται από την ανάπτυξη του δικτύου, τις νέες συμφωνίες franchise και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Στόχος ο τζίρος άνω των €45 εκατ.

Η Coffee Island εκτιμά ότι το 2026 θα κλείσει με κύκλο εργασιών άνω των 45 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στη δοκιμή διαφορετικών εμπορικών μοντέλων.

Η άνοδος του τζίρου, ωστόσο, δεν μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση της κερδοφορίας, καθώς το λειτουργικό κόστος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση. Καφές, ενέργεια, ενοίκια και λοιπές λειτουργικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά, περιορίζοντας τα περιθώρια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία έχει επιλέξει να διατηρήσει σταθερές, εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, τις τιμές με τις οποίες τροφοδοτεί το δίκτυό της, απορροφώντας μέρος των αυξήσεων.

«Ενάμιση χρόνο τώρα δεν έχουμε κάνει αύξηση σε τίποτα. Τα έχουμε απορροφήσει όλα εμείς», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, εξηγώντας ότι η εξίσωση παραμένει δύσκολη, καθώς από τη μία πλευρά βρίσκεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και από την άλλη η σχέση με τον καταναλωτή.

Όπως σημείωσε, ειδικά σε ένα προϊόν καθημερινής κατανάλωσης, κάθε ανατίμηση απαιτεί προσεκτική στάθμιση. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της διοίκησης είναι να αποφευχθούν, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, νέες αυξήσεις και το 2027.

Με το βλέμμα σε Σκόπια και Βουλγαρία

Η διεθνής επέκταση αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού της Coffee Island, με τα Σκόπια και τη Βουλγαρία να αποτελούν τους επόμενους σταθμούς.

Η ανάπτυξη στις νέες αγορές θα πραγματοποιηθεί μέσω συνεργατών, με την ελληνική εταιρεία να μεταφέρει το επιχειρηματικό της μοντέλο, την τεχνογνωσία και το σύστημα υποστήριξης που έχει αναπτύξει γύρω από τον καφέ.

Σημαντική είναι ήδη η παρουσία της στην Ινδία, όπου λειτουργούν εννέα καταστήματα, ενώ δύο ακόμη βρίσκονται στη διαδικασία έναρξης. Από τα εννέα σημεία για τα οποία η διοίκηση έχει πλήρη εικόνα, τα επτά παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετική πορεία, ενώ για τα υπόλοιπα δύο απαιτείται περισσότερος χρόνος προκειμένου να αποκτήσουν την επιθυμητή δυναμική.

Το μοντέλο βασίζεται σε τοπικούς συνεργάτες, στους οποίους η Coffee Island παρέχει τα εμπορικά δικαιώματα, τον καφέ, τα προϊόντα και την τεχνογνωσία. Παράλληλα, η εταιρεία προσαρμόζει μέρος της γκάμας της στις συνήθειες και τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα καταστήματος σε ιδιαίτερα εμπορικό σημείο της Ινδίας, όπου στο μενού έχει ενταχθεί ακόμη και μουσακάς, ο οποίος, σύμφωνα με τη διοίκηση, παρουσιάζει υψηλή ζήτηση.

Στη Γαλλία, η Coffee Island διαθέτει σήμερα ένα κατάστημα, ενώ ένα δεύτερο βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Η αγορά παραμένει στο πλάνο της εταιρείας, με τη διοίκηση να εξετάζει μια πιο οργανωμένη επέκταση όταν ολοκληρωθεί η απαραίτητη προετοιμασία.

Το δίκτυο

Το δίκτυο αριθμεί περίπου 500 καταστήματα διεθνώς, ενώ το επόμενο διάστημα προστίθενται νέα σημεία και αγορές, με αιχμή την Ιορδανία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με τον Πάνο Κωνσταντινόπουλο, η πορεία της εταιρείας παραμένει εντός του σχεδιασμού της, γεγονός που της επιτρέπει να συνεχίζει τόσο τις επενδύσεις στο δίκτυο όσο και την ανάπτυξη νέων concepts και προϊόντων.

Ιορδανία, Μαδρίτη και Βαλκάνια

Αναλυτικά, στην Ιορδανία ολοκληρώνεται νέο κατάστημα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, ενώ στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζεται το άνοιγμα του δεύτερου σημείου στη Μαδρίτη. Στην ισπανική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη σε προετοιμασία και τρίτο κατάστημα.

Στη Μέση Ανατολή η ανάπτυξη συνεχίζεται μετά τα δύο ή τρία εποχικά σημεία που λειτούργησαν το καλοκαίρι σε τουριστικούς προορισμούς της Αιγύπτου. Παράλληλα, η Coffee Island ετοιμάζεται να εισέλθει για πρώτη φορά στη Βουλγαρία και στη Βόρεια Μακεδονία.

Η επιλογή νέων αγορών, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την εξεύρεση των κατάλληλων τοπικών συνεργατών. Στη Βόρεια Μακεδονία η συνεργασία αφορά οικογένεια με υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ η εταιρεία ακολουθεί τη λογική ότι προηγείται η επιλογή της ομάδας και στη συνέχεια της χώρας στην οποία θα αναπτυχθεί.

Τα νέα formats και το στοίχημα του All Day

Στην Ελλάδα, το επόμενο στοίχημα αφορά τη δοκιμή νέων μορφών καταστημάτων, με στόχο να διευρυνθεί η εμπειρία πέρα από τον καφέ. Στη Θεσσαλονίκη έχουν αναπτυχθεί ήδη τρία σημεία με το concept Loaded. Τα δύο λειτουργούν με την πλήρη μορφή του μοντέλου, ενώ το τρίτο αποτελεί μικρότερη εκδοχή. Πρόκειται για αμιγώς εταιρικό concept, στο οποίο το Coffee Island συνδυάζεται με δραστηριότητες μικρής λιανικής.

Παράλληλα, στην Πάτρα λειτουργεί το νέο All Day, μέσα από το οποίο δοκιμάζονται διαφορετικές διαστάσεις καταστημάτων, από μικρότερες έως μεγαλύτερες επιφάνειες. Στόχος είναι να αξιολογηθεί ποια μορφή ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς.

Οι δοκιμές αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος του 2026, με την εταιρεία να παρεμβαίνει τόσο στον σχεδιασμό και την ταυτότητα των σημείων όσο και στη γκάμα και τη λειτουργία τους. Τα μοντέλα που θα κριθούν επιτυχημένα θα μπορούν στη συνέχεια να προσφερθούν προαιρετικά και στους συνεργάτες franchise.

Η λογική, πάντως, δεν είναι η απομάκρυνση από τον βασικό πυρήνα της αλυσίδας. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, «η καρδιά παραμένει το Coffee Island και η εμπειρία του καφέ», με τον καφέ να διατηρεί τον κεντρικό του ρόλο και τις υπόλοιπες δραστηριότητες να λειτουργούν συμπληρωματικά.

Αναδιάρθρωση του δικτύου και το κόστος των ενοικίων

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη διετές πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, ένας μικρός διψήφιος αριθμός καταστημάτων έχει κλείσει ή μετακινηθεί, με αρκετές περιπτώσεις να αφορούν μεταφορά σε καλύτερα εμπορικά σημεία και όχι οριστική αποχώρηση από μια περιοχή.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την απόδοση κάθε καταστήματος, τις μεταβολές στην τοπική αγορά, τις καταναλωτικές συνήθειες αλλά και το κόστος στέγασης.

Το ζήτημα των ενοικίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ένα δίκτυο με μακρά παρουσία στην οργανωμένη αγορά καφέ, καθώς αρκετά καταστήματα εισέρχονται πλέον στη φάση ανανέωσης παλαιών, ακόμη και δεκαετών, μισθωτηρίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη διοίκηση, οι νέες απαιτήσεις των ιδιοκτητών έχουν οδηγήσει ακόμη και σε τετραπλασιασμό των μισθωμάτων, αλλάζοντας δραστικά τα δεδομένα βιωσιμότητας ενός σημείου.

Πέντε micro lots με άρωμα Ινδίας

Ξεχωριστό κεφάλαιο στον σχεδιασμό της Coffee Island αποτελεί το project με τους πέντε σπάνιους καφέδες από την Ινδία.

Η εταιρεία εξασφάλισε το σύνολο της διαθέσιμης παραγωγής της φετινής χρονιάς από πέντε μικρά micro lots οικογενειακών παραγωγών. Πρόκειται για περιορισμένες ποσότητες, καθώς οι συγκεκριμένες φάρμες αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους σε εμπορικούς καφέδες και κρατούν μικρότερες εκτάσεις για πειραματικές καλλιέργειες και ποιοτικότερες παραγωγές.

Ανάμεσα στις ποικιλίες ξεχωρίζει ο Excelsa, ένας ιδιαίτερα σπάνιος καφές, ο οποίος αντιστοιχεί σε περίπου 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής και έχει εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία στο διεθνές εμπόριο.

Η γνωριμία με τον συγκεκριμένο καφέ αποτέλεσε, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινόπουλο, την αφετηρία για ολόκληρο το project.

«Όταν πήγα εκεί και τον δοκίμασα, έπαθα σοκ. Τους είπα: “Το κάνουμε project”», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Coffee Island απέκτησε και για τους πέντε καφέδες ολόκληρη την ποσότητα που ήταν διαθέσιμη.

Η συνεργασία με τους παραγωγούς δεν συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος. Αντίθετα, η περιορισμένη παραγωγή, η ποιότητα και η σπανιότητα των συγκεκριμένων καφέδων διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Το όφελος για την Coffee Island βρίσκεται κυρίως στην εξασφάλιση πρόσβασης σε μικρές ποσότητες υψηλής ποιότητας και στη δυνατότητα ανάπτυξης μιας πιο άμεσης σχέσης με τους παραγωγούς.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, επιλέγει να απορροφήσει μέρος του κόστους, προκειμένου οι συγκεκριμένοι καφέδες να διατεθούν στην ελληνική αγορά σε τιμή που θα επιτρέπει σε περισσότερους καταναλωτές να τους δοκιμάσουν.

Πρόκειται για μια επιλογή που εντάσσεται στη φιλοσοφία της Coffee Island για «democratizing great coffee»: να κάνει δηλαδή προσβάσιμους στο ευρύτερο κοινό καφέδες οι οποίοι, λόγω της σπανιότητας και των περιορισμένων ποσοτήτων τους, θα μπορούσαν διαφορετικά να παραμείνουν προϊόντα ενός πολύ μικρού και εξειδικευμένου κύκλου καταναλωτών.