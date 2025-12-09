BOX NOW: Ρεκόρ επιδόσεων την περίοδο της Black Friday με εντυπωσιακή αύξηση αποστολών σε 200.000 εγκατεστημένες θυρίδες

Η BOX NOW κατέγραψε 110% αύξηση στις αποστολές από συνεργαζόμενα e-shops σε σχέση με το 2024, ενώ αύξηση 40% καταγράφηκε στην υπηρεσία «Στείλε Δέμα», επίδοση που αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση της από τους καταναλωτές. Παράλληλα, την περίοδο 27/11 – 2/12, σε σύγκριση με τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες του Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε αύξηση 55% στις αποστολές από συνεργαζόμενα e-shops και 50% στην υπηρεσία «Στείλε Δέμα».
Κατά τη φετινή Black Friday, οι καταναλωτές επέλεξαν την BOX NOW με σημαντικά αυξημένη δραστηριότητα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Συγκρίνοντας την περίοδο 27/11–2/12 με τον μέσο όρο των τριών προηγούμενων εβδομάδων του Νοεμβρίου, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες Μόδα (105%), Υγεία και Ομορφιά(81%) και Τεχνολογία (52%), ενώ αξιοσημείωτη άνοδο παρουσίασαν επίσης οι κατηγορίες Είδη για Κατοικίδια (41%), Βιβλία (28%)
Παράλληλα, έντονη ήταν η δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που δείχνει την ευρεία γεωγραφική διείσδυση της BOX NOW στη χώρα: η Στερεά Ελλάδα συγκέντρωσε το 54,1% των αποστολών, ενώ η Θεσσαλονίκη ακολούθησε με 18,2%. Η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία κατέγραψαν 7,1% και 5,0% αντίστοιχα, με σημαντική παρουσία και στην Κρήτη (4,8%), τη Μακεδονία (4,5%) και την Ήπειρο (3,3%). Τέλος, τα νησιά στα οποία έχει παρουσία η BOX NOWσυγκέντρωσαν το 3% των αποστολών.
Πέρα από τον αυξημένο όγκο, ιδιαίτερα θετικές ήταν και οι επιδόσεις στον χρόνο παράδοσης και παραλαβής. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που η BOX NOW παραλάμβανε το δέμα, ο μέσος χρόνος παράδοσης, σε μία από τις 200.000 διαθέσιμες θυρίδες, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 1,5 ημέρα Πανελλαδικά. Αντίστοιχα, ο χρόνος μέχρι την παραλαβή από τον τελικό καταναλωτή ήταν εντυπωσιακά σύντομος, καθώς οι πελάτες παρέλαβαν κατά μέσο όρο μέσα σε 14 ώρες, τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα.
Ο Χρήστος Παπανδρόπουλος, Group CMO της