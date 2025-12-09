ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτωτικές τάσεις στα crypto – Στη ζώνη των $90.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:45 - 09 Δεκ 2025

Πτωτικές τάσεις στα crypto – Στη ζώνη των $90.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αγορά κρυπτονομισμάτων δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική ορμή που σημειώθηκε στις αρχές της επιχειρηματικής εβδομάδας και κατέγραψε μια μικρή υποχώρηση τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Bitcoin (BTC) διολίσθησε προς τα 90.000 δολάρια, ενώ δημοφιλή altcoins σημείωσαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες.

Το κορυφαίο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα δυναμικά και, σε κάποια στιγμή, η τιμή του ξεπέρασε στιγμιαία τα 92.000 δολάρια. Στις επόμενες ώρες, όμως, οι πωλητές πήραν ξανά τον έλεγχο και το BTC υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 90.000 δολαρίων. Οι αγοραστές απέτρεψαν μια μεγαλύτερη πτώση και, τη στιγμή της γραφής, το περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται γύρω στα 90.200 δολάρια (σύμφωνα με το TradingView), σημειώνοντας μείωση κατά περίπου 2% σε ημερήσια βάση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η υποχώρηση του BTC σημειώθηκε λίγο μετά την αποκάλυψη μιας ακόμη μεγάλης συσσώρευσης από τη Strategy (πρώην MicroStrategy). Η εταιρεία δαπάνησε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να αποκτήσει πάνω από 10.600 νομίσματα, αυξάνοντας το συνολικό της απόθεμα σε 660.624 BTC. Στα χαρτιά, η εξαγορά φαίνεται αδιαμφισβήτητα θετική — ωστόσο η ιστορία δείχνει ότι το BTC συχνά υποχωρεί αμέσως μετά την ανακοίνωση μιας νέας αγοράς από τη Strategy.

Παράλληλα, η συνεδρίαση της επιτροπής FOMC που έχει προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα αναμένεται να προκαλέσει επιπλέον αναταραχή. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου και οι προσδοκίες κάνουν λόγο για μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

Μετά τη μείωση της τιμής του BTC, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του έχει υποχωρήσει περίπου στα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών κρυπτονομισμάτων βρίσκεται περίπου στο 57,05%. Αυτή τη στιγμή, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται γύρω στα 3,16 τρισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας μείωση 2% σε σύγκριση με τα χθεσινά επίπεδα.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (9/12), το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,26% στα 90.635,30 δολάρια. Το Ethereum σημειώνει ήπιες απώλειες 0,02% στις 3.132,55 δολάρια. Το XRP σημειώνει ζμηιές 0,61% στα 2,09 δολάρια. Παράλληλα, το Solana βυθίζεται κατά 3,39% στα 133,22 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot κινείται πτωτικά κατά 0,26% στα 2,12 δολάρια, ενώ το TRUMP συνεχίζει την πτωτική του πορεία με νέες απώλειες 0,54% στα 5,70 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλου: Ψήφος εμπιστοσύνης η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext
Αναλύσεις

Μεγάλου: Ψήφος εμπιστοσύνης η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext

Προωθητική εκδήλωση του ΕΟΤ στη Σλοβενία: Επέκταση αεροπορικών δρομολογίων Λουμπλιάνα-Αθήνα από το 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Προωθητική εκδήλωση του ΕΟΤ στη Σλοβενία: Επέκταση αεροπορικών δρομολογίων Λουμπλιάνα-Αθήνα από το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά
Νομίσματα

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000
Νομίσματα

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000
Νομίσματα

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»
Νομίσματα

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ