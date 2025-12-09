Πτωτικές τάσεις στα crypto – Στη ζώνη των $90.000 το Bitcoin

Η αγορά κρυπτονομισμάτων δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική ορμή που σημειώθηκε στις αρχές της επιχειρηματικής εβδομάδας και κατέγραψε μια μικρή υποχώρηση τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Bitcoin (BTC) διολίσθησε προς τα 90.000 δολάρια, ενώ δημοφιλή altcoins σημείωσαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες.

Το κορυφαίο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα δυναμικά και, σε κάποια στιγμή, η τιμή του ξεπέρασε στιγμιαία τα 92.000 δολάρια. Στις επόμενες ώρες, όμως, οι πωλητές πήραν ξανά τον έλεγχο και το BTC υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 90.000 δολαρίων. Οι αγοραστές απέτρεψαν μια μεγαλύτερη πτώση και, τη στιγμή της γραφής, το περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται γύρω στα 90.200 δολάρια (σύμφωνα με το TradingView), σημειώνοντας μείωση κατά περίπου 2% σε ημερήσια βάση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η υποχώρηση του BTC σημειώθηκε λίγο μετά την αποκάλυψη μιας ακόμη μεγάλης συσσώρευσης από τη Strategy (πρώην MicroStrategy). Η εταιρεία δαπάνησε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να αποκτήσει πάνω από 10.600 νομίσματα, αυξάνοντας το συνολικό της απόθεμα σε 660.624 BTC. Στα χαρτιά, η εξαγορά φαίνεται αδιαμφισβήτητα θετική — ωστόσο η ιστορία δείχνει ότι το BTC συχνά υποχωρεί αμέσως μετά την ανακοίνωση μιας νέας αγοράς από τη Strategy.

Παράλληλα, η συνεδρίαση της επιτροπής FOMC που έχει προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα αναμένεται να προκαλέσει επιπλέον αναταραχή. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου και οι προσδοκίες κάνουν λόγο για μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

Μετά τη μείωση της τιμής του BTC, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του έχει υποχωρήσει περίπου στα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών κρυπτονομισμάτων βρίσκεται περίπου στο 57,05%. Αυτή τη στιγμή, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται γύρω στα 3,16 τρισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας μείωση 2% σε σύγκριση με τα χθεσινά επίπεδα.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (9/12), το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,26% στα 90.635,30 δολάρια. Το Ethereum σημειώνει ήπιες απώλειες 0,02% στις 3.132,55 δολάρια. Το XRP σημειώνει ζμηιές 0,61% στα 2,09 δολάρια. Παράλληλα, το Solana βυθίζεται κατά 3,39% στα 133,22 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot κινείται πτωτικά κατά 0,26% στα 2,12 δολάρια, ενώ το TRUMP συνεχίζει την πτωτική του πορεία με νέες απώλειες 0,54% στα 5,70 δολάρια.