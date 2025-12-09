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Αυστραλία: Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 16 από τα μεσάνυχτα
Ειδήσεις
16:31 - 09 Δεκ 2025

Αυστραλία: Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 16 από τα μεσάνυχτα

Reporter.gr Newsroom
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Η δύναμη που έχουν αποκτήσει τα social media έχει ενισχυθεί σημαντικά, με τους εφήβους να αποτελούν σημαντικό τμήμα του κοινού, κάτι που έχει γεννήσει προβληματισμούς σε πολλές κυβερνήσεις παγκοσμίως.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αυστραλία γίνεται η πρώτη χώρα που ορίζει ελάχιστο όριο ηλικίας στα social media, απαιτώντας από πλατφόρμες όπως Instagram, TikTok και YouTube να αποκλείουν χρήστες κάτω των 16 ετών, με βαρύτατα πρόστιμα για παραβίαση.

Από αύριο, Τετάρτη (10/12), η Αυστραλία εισάγει ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που ενδεχομένως να σηματοδοτεί την έναρξη ενός πιθανού κύματος κανονιστικών ρυθμίσεων διεθνώς. Έτσι, πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το YouTube θα είναι υποχρεωμένες να αποκλείσουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς.

Σε περίπτωση που το «μπλοκάρισμα» δεν λειτουργήσει και κάποιος ανήλικος κάτω των 16 αποκτήσει πρόσβαση προβλέπεται πρόστιμο έως 49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (28,1 εκατ. ευρώ).

Ο νόμος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από εταιρείες τεχνολογίας και υπέρμαχους της ελευθερίας του λόγου, ενώ παράλληλα έχει λάβει θετικά σχόλια από γονείς και υποστηρικτές των δικαιωμάτων των παιδιών.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου δίνει τέλος σε ένα χρόνο συζητήσεων για το κατά πόσο μια χώρα μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση ανηλίκων σε τεχνολογίες που έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Το εγχείρημα αυτό αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για νομοθέτες διεθνώς, οι οποίοι εξετάζουν τρόπους παρέμβασης λόγω της απογοήτευσής τους από τη βιομηχανία τεχνολογίας που δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα προστασίας ανηλίκων.

Κυβερνήσεις από τη Δανία μέχρι τη Μαλαισία, αλλά και ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα. Η κινητικότητα αυτή επιταχύνθηκε μετά τη διαρροή εσωτερικών εγγράφων της Meta, τα οποία αποκάλυψαν ότι η εταιρεία γνώριζε πως τα προϊόντα της συνέβαλαν σε προβλήματα αυτοεικόνας και αυτοκτονικές σκέψεις μεταξύ εφήβων, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις της.

Σύμφωνα με τον Τέιμα Λίβερ, καθηγητή σπουδών για το Ίντερνετ στο Πανεπιστήμιο Curtin, «ενώ η Αυστραλία είναι η πρώτη που υιοθετεί τέτοιους περιορισμούς, είναι απίθανο να είναι η τελευταία».

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση αφορά αρχικά δέκα πλατφόρμες, όπως το YouTube της Alphabet, το Instagram της Meta και το TikTok. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι ο κατάλογος θα προσαρμόζεται καθώς εμφανίζονται νέες υπηρεσίες και οι ανήλικοι χρήστες στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις.

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