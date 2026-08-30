Στο στόχαστρο της Κίνας τα αμερικανικά data centers – Η κρυφή εκστρατεία στα social media

Περίπου 200 λογαριασμοί που φέρονται να συνδέονται με κινεζική «φάρμα» bots επιχείρησαν διακριτικά μέσω των social media να επηρεάσουν Αμερικανούς ώστε να αντιταχθούν στην κατασκευή data centers για την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την πλατφόρμα X αναφέρει το Axios.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και, σύμφωνα με τα ευρήματα της X, φαίνεται ότι κινεζική επιχείρηση επιρροής προσπάθησε να διεισδύσει σε αμερικανικές διαδικτυακές κοινότητες, με στόχο να επιβραδύνει την ανάπτυξη της αμερικανικής AI.

Τι εντόπισε η X

Η ομάδα ασφάλειας της X διερεύνησε ύποπτους κινεζικούς λογαριασμούς που φέρονται να συμμετείχαν σε επιχειρήσεις επιρροής και εντόπισε περίπου 200.000 λογαριασμούς.

Μεταξύ αυτών, περίπου 200 λογαριασμοί φέρονται να δημοσίευαν περιεχόμενο «με τρόπο που θα μπορούσε να χειραγωγήσει μια νόμιμη συζήτηση» σχετικά με την αμερικανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και την ενέργεια, σύμφωνα με την ομάδα της πλατφόρμας.

Οι αναρτήσεις περιλάμβαναν ισχυρισμούς σχετικά με την πίεση που ασκούν τα data centers στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση των τιμών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, δημοσιεύονταν ακόμη και σκίτσα που παρουσίαζαν τους διαχειριστές των data centers να πλουτίζουν εις βάρος των πολιτών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές εάν η X προτίθεται να αναστείλει ή να διαγράψει λογαριασμούς που συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Η πλατφόρμα, η οποία ανήκει στον Έλον Μασκ – οι επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης του οποίου βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση των data centers – δεν απάντησε σε αίτημα του Axios για σχόλιο.

Έρευνες στο Κογκρέσο για ξένη επιρροή

Οι αποκαλύψεις έρχονται ενώ Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έχουν εντείνει τις έρευνες για επιχειρήσεις επιρροής από ξένες δυνάμεις, οι οποίες φέρονται να επιδιώκουν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Ιούνιο, η Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων απέστειλε επιστολή στο FBI και στους συμβούλους του Λευκού Οίκου, ζητώντας ενημέρωση για καταγγελλόμενες εκστρατείες προπαγάνδας από ξένες δυνάμεις – και συγκεκριμένα την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν – με στόχο να παρεμποδιστεί η ανάπτυξη της αμερικανικής AI και η επέκταση των data centers.

Η επιστολή επικαλούνταν σειρά σχετικών εκθέσεων, μεταξύ των οποίων μία εκτίμηση σύμφωνα με την οποία εκστρατείες αντιδράσεων έχουν καθυστερήσει ή παρεμποδίσει έργα data centers συνολικής αξίας περίπου 45,8 δισ. δολαρίων μόνο στη Βιρτζίνια.

Ωστόσο, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι έχουν το τελευταίο διάστημα υποστηρίξει ολοένα και περισσότερο μορατόριουμ στην κατασκευή data centers, υιοθετώντας σε αρκετές περιπτώσεις τη λογική «όχι στην περιοχή μου» απέναντι σε αυτά τα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών.

Η αντίδραση στα data centers γίνεται οικονομικό ρίσκο για την AI

Η αυξανόμενη αντίδραση απέναντι στα data centers έχει πλέον μετατραπεί σε οικονομικό παράγοντα που απασχολεί τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Αρκετές μεγάλες τράπεζες της Wall Street έχουν αναφέρει πρόσφατα την πολιτική αντίθεση στα data centers ως πιθανό κίνδυνο για ολόκληρο τον κλάδο της AI.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επέκταση των data centers, καθώς οι εγκαταστάσεις αυτές παρέχουν την υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται οι μεγάλες εταιρείες AI για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

«Δεν είναι όλα κινεζική επιχείρηση επιρροής»

Υπάρχει, ωστόσο, και η άλλη πλευρά της συζήτησης.

Ο Τζιμ Πρόσερ, σύμβουλος επικοινωνίας στη Silicon Valley και πρώην επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας του Twitter, χαρακτήρισε ανησυχητική και απογοητευτική τη συζήτηση περί «κινεζικής επιχείρησης ψυχολογικού πολέμου».

Όπως υποστήριξε, η επίκληση της κινεζικής προπαγάνδας μπορεί να αποτελεί πλέον το νέο μήνυμα που χρησιμοποιούν οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας προκειμένου να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο συζητείται η επέκταση των data centers.

Παράλληλα, τόνισε ότι όταν πολιτικοί με διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες συμφωνούν στην αντίθεσή τους σε ένα ζήτημα, είναι δύσκολο να αποδίδεται συνολικά η αντίδραση σε μια ξένη επιχείρηση επιρροής.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι απόψεις για τα data centers πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες στις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο τις τοποθετήσεις στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η τοπική αντίδραση είναι πραγματική

Παρά τις ενδείξεις για πιθανές επιχειρήσεις ξένης επιρροής, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αντίθεση στα data centers στις ΗΠΑ έχει και ισχυρή εγχώρια βάση.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου, το 61% των Αμερικανών αντιτίθεται στην κατασκευή νέων data centers στην περιοχή όπου ζει. Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αντίστοιχη έρευνα του πανεπιστημίου τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Ανάλογη εικόνα καταγράφει έρευνα της YouGov που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Μόλις 24% των Αμερικανών θεωρούν ότι η κατασκευή νέων data centers είναι πολύ ή αρκετά θετική για τη χώρα, ενώ 47% εκτιμούν ότι είναι αρνητική.

Προηγούμενες επιχειρήσεις επιρροής

Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο που συνδέει κινεζικά δίκτυα με προσπάθειες επηρεασμού της αμερικανικής συζήτησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Ιούνιο, η OpenAI ανακοίνωσε ότι είχε διακόψει τη λειτουργία δύο συγκαλυμμένων δικτύων που συνδέονταν με την Κίνα, τα οποία χρησιμοποιούσαν το ChatGPT για τη δημιουργία ψευδούς περιεχομένου με στόχο να επηρεάσουν τις αμερικανικές συζητήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας από την AI και τους δασμούς στον τεχνολογικό κλάδο.

Οι συγκεκριμένες εκστρατείες δεν κατάφεραν να αποκτήσουν σημαντική απήχηση, σύμφωνα με την OpenAI, ωστόσο αποτέλεσαν ένδειξη ότι ξένες δυνάμεις επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις οικονομικές ανησυχίες των Αμερικανών.

Το βασικό συμπέρασμα

Η ύπαρξη ξένων επιχειρήσεων επιρροής αποτελεί πλέον έναν επιπλέον παράγοντα στην αντιπαράθεση γύρω από την επέκταση των data centers στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η αυξανόμενη αντίδραση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οι ανησυχίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, την πίεση στα δίκτυα και τις πιθανές επιπτώσεις στις τιμές και στις τοπικές κοινωνίες έχουν δημιουργήσει μια πραγματική, εγχώρια αντίδραση.

Και όπως καταδεικνύουν οι εικόνες από τις συνεδριάσεις δημοτικών και τοπικών συμβουλίων σε ολόκληρη τη χώρα, η αντίσταση στα νέα data centers δεν περιορίζεται στο διαδίκτυο: πολίτες προσέρχονται μαζικά στις τοπικές συνεδριάσεις για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα έργα.