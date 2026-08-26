Meta: Συμβιβασμός ύψους έως 16,7 δισ. δολαρίων για την υπόθεση εθισμού στα social media

Η Meta και συνασπισμός γενικών εισαγγελέων πολιτειών των ΗΠΑ κατέληξαν σε συμβιβασμό σε μια σημαντική ομοσπονδιακή υπόθεση, η οποία αφορά καταγγελίες ότι ο τεχνολογικός κολοσσός παραπλάνησε σχετικά με την έκταση των επιπτώσεων που έχουν στην ψυχική υγεία των παιδιών εφαρμογές όπως το Facebook και το Instagram.

Ο συμβιβασμός αποκαλύφθηκε σε δικαστικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη και περιγράφει μια σειρά αλλαγών που θα πρέπει να εφαρμόσει η Meta στις πλατφόρμες της, στο πλαίσιο προτεινόμενης δικαστικής συμφωνίας.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται ημερήσια όρια χρήσης και «νυχτερινές διακοπές» λειτουργίας για εφήβους που χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως το Facebook και το Instagram, καθώς και ενισχυμένα μέτρα επαλήθευσης ηλικίας, με στόχο να αποτρέπεται η χρήση των εφαρμογών από παιδιά. Παράλληλα, η εταιρεία θα πρέπει να διαθέσει πρόσθετα εργαλεία για γονείς και κηδεμόνες.

Συμφωνία δισεκατομμυρίων

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, η Meta συμφώνησε να καταβάλει 16,7 δισ. δολάρια.

Η πολιτεία της Καλιφόρνιας θα μπορούσε να λάβει από 1,5 έως 2,1 δισ. δολάρια, εφόσον το δικαστήριο εγκρίνει οριστικά τη συμφωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Rob Bonta.

«Σήμερα εξασφαλίσαμε έναν συμβιβασμό με τη Meta που θα καταστήσει τα social media λιγότερο επικίνδυνα για τα παιδιά μας και θα κάνει τεράστια διαφορά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Bonta.

Όπως πρόσθεσε, η Meta έχει συμφωνήσει σε «τεράστιες αλλαγές» που θα περιορίσουν τον κίνδυνο βλάβης από τις πλατφόρμες της και θα εφαρμοστούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, η μετοχή της Meta ενισχύθηκε κατά 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Το δικαστικό έγγραφο προβλέπει επίσης ότι, μετά την επίσημη έκδοση της τελικής δικαστικής απόφασης, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα παραιτηθούν από το δικαίωμα άσκησης έφεσης.

Υπόθεση με συμμετοχή 51 γενικών εισαγγελέων

Ο συμβιβασμός επήλθε κατά τη δεύτερη εβδομάδα της δίκης που διεξάγεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας.

Την υπόθεση συντονίζουν ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Rob Bonta και οι γενικοί εισαγγελείς του Κολοράντο, του Νιου Τζέρσεϊ και του Κεντάκι, εκπροσωπώντας μια διακομματική ομάδα 29 γενικών εισαγγελέων, η οποία προέκυψε από συνδυασμό υπόθεσης που ξεκίνησε με αγωγή το 2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Bonta, στη συμφωνία συμμετέχει συνολικά μια διακομματική συμμαχία 51 γενικών εισαγγελέων.

Τι υποστηρίζει η Meta

Η Meta ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η συμφωνία προβλέπει συνολική πληρωμή περίπου 18 δισ. δολαρίων, η οποία θα καταβληθεί σε ετήσιες δόσεις σε διάστημα 10 ετών.

Τα χρήματα θα διατεθούν για διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούν την ασφάλεια των νέων στο διαδίκτυο, όπως θα αποφασιστεί από τις πολιτείες.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι συμμετέχουσες πολιτείες θα λάβουν περίπου 12,7 δισ. δολάρια, δηλαδή το 70% του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 5,3 δισ. δολάρια, ή 30%, θα μπορούσε να καταβληθεί εφόσον το YouTube της Google και το TikTok εφαρμόσουν αντίστοιχες αλλαγές στις εφαρμογές τους.

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν ημερήσια όρια χρήσης για τους νέους, μέτρα επαλήθευσης ηλικίας και «νυχτερινή λειτουργία».

Η Meta αναφέρει ακόμη ότι οι ανταγωνιστές της θα πρέπει να συμφωνήσουν να καταβάλουν ποσό αντίστοιχο με το υπόλοιπο 30%, με το ήμισυ των συγκεκριμένων κεφαλαίων να συνδέεται με την πληρωμή του YouTube και το άλλο μισό με την πληρωμή του TikTok.

Επιβάρυνση 10 δισ. δολαρίων για τη Meta

Η Meta γνωστοποίησε ότι αναμένει να καταγράψει νομική δαπάνη περίπου 10 δισ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο του 2026 λόγω της συμφωνίας, ποσό που δεν είχε συμπεριληφθεί στις προηγούμενες εκτιμήσεις της.

Η εξέλιξη έρχεται ενώπιον μιας δίκης που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τη Meta, καθώς αφορά την προστασία των ανηλίκων και τις επιπτώσεις των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική τους υγεία.

Την Τρίτη, ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, κατέθεσε στη δίκη ότι δεν δίνει εντολές σε εργαζομένους να αποκρύπτουν από τον ίδιο πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και τα προϊόντα της εταιρείας, προκειμένου να προστατευθεί η Meta ή να παραπλανηθεί το κοινό.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή η ομοσπονδιακή δίκη διεξάγεται στην Καλιφόρνια, την πολιτεία όπου έχει την έδρα της η Meta, και αφορά πολλές πολιτείες, αυξάνοντας σημαντικά το νομικό και οικονομικό διακύβευμα για την εταιρεία του Mark Zuckerberg.