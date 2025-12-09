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Κρεμλίνο προς Ευρώπη: Ο Πούτιν δεν επιδιώκει ούτε Σοβιετική Ένωση ούτε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
16:58 - 09 Δεκ 2025

Κρεμλίνο προς Ευρώπη: Ο Πούτιν δεν επιδιώκει ούτε Σοβιετική Ένωση ούτε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Η Μόσχα επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους απέναντι στις αυξανόμενες ανησυχίες της Ευρώπης, διαμηνύοντας ότι δεν σχεδιάζει ούτε την «αναβίωση» της Σοβιετικής Ένωσης ούτε επίθεση σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. 

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια και οι σχέσεις Ρωσίας–Δύσης βρίσκονται σε διαρκή ένταση.

Το Κρεμλίνο απέρριψε ως «λανθασμένες» τις εκτιμήσεις ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να επεκτείνει τα σύνορα της Ρωσίας με νοοτροπία Σοβιετικής Ένωσης, χαρακτηρίζοντας ως «ανοησίες» τα σενάρια περί ενδεχόμενης ρωσικής εισβολής σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ημέρες μετά το νέο, αυστηρό μήνυμα του Ρώσου προέδρου προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στο οποίο υποστήριξε ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη» σε περίπτωση που η Ευρώπη επιθυμεί σύγκρουση.

Την ίδια στιγμή, ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απάντησε στις ανησυχίες για υβριδικές ενέργειες κατά της Πολωνίας, τονίζοντας ότι η Συμμαχία δεν πρόκειται να ανταποδώσει με πράξεις σαμποτάζ σε ρωσικό έδαφος. «Δεν θα ανατινάξουμε σιδηροδρομικές γραμμές στη Ρωσία», δήλωσε, «αλλά αν προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες, θα υπάρξουν συνέπειες. Και θα τις αισθανθούν».

Σε αυτό το ήδη ηλεκτρισμένο κλίμα, ο αρχηγός του ρωσικού ναυτικού, Αλεξάντερ Μοϊσέεφ, κατηγόρησε σήμερα τις χώρες του ΝΑΤΟ ότι έχουν εντείνει δραστικά τις κατασκοπευτικές επιχειρήσεις τους στην Αρκτική, περιοχή που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

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