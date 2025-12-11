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Τραμπ: Εγκαινιάζει πρόγραμμα «χρυσής βίζας» αξίας $1 εκατ. εν μέσω καταστολής της μετανάστευσης
Ειδήσεις
09:33 - 11 Δεκ 2025

Τραμπ: Εγκαινιάζει πρόγραμμα «χρυσής βίζας» αξίας $1 εκατ. εν μέσω καταστολής της μετανάστευσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη (11/12) την έναρξη ενός νέου προγράμματος που θα επιτρέπει σε εύπορους αλλοδαπούς να αγοράσουν μια αμερικανική «χρυσή βίζα» έναντι 1 εκατ. δολαρίων, ενώ προανήγγειλε και μια «πλατινένια» έκδοση έναντι 5 εκατ. δολαρίων.

«Μια άμεση διαδρομή προς την υπηκοότητα για όλα τα κατάλληλα και ελεγμένα άτομα. ΤΟΣΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ! Οι Μεγάλες Αμερικανικές μας Εταιρείες μπορούν επιτέλους να κρατήσουν το ανεκτίμητο Ταλέντο τους», έγραψε την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας επίσημος κυβερνητικός ιστότοπος υπόσχεται αμερικανική άδεια παραμονής «σε χρόνο ρεκόρ» με τη νέα «Trump Gold Card» – αφού οι αιτούντες πληρώσουν το τέλος επεξεργασίας 15.000 δολαρίων στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), περάσουν από έλεγχο ιστορικού και καταβάλουν 1 εκατ. δολάρια, όπω ς μεταδίδει ο Guardian.

Σύμφωνα με εκτελεστική εντολή του Σεπτεμβρίου, τα άτομα απαιτείται να πληρώσουν 1 εκατ. δολάρια, ενώ οι επιχειρήσεις που χορηγούν υπαλλήλους τους πρέπει να πληρώσουν 2 εκατ. δολάρια. Στη συνέχεια, οι εταιρείες πρέπει να καταβάλλουν ετήσιο τέλος συντήρησης 1% ύψους 20.000 δολαρίων, καθώς και τέλος μεταβίβασης 5% ύψους 100.000 δολαρίων κάθε φορά που θέλουν να μεταφέρουν τη βίζα από έναν εργαζόμενο σε άλλον.

Το πρόγραμμα έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ διαθέτει σημαντικούς πόρους για την απέλαση εκατομμυρίων παράτυπων μεταναστών. Το πρόγραμμα της χρυσής κάρτας έχει ήδη δεχθεί έντονη κριτική, καθώς φαίνεται να αντιφάσκει με την παραδοσιακή εικόνα των ΗΠΑ ως καταφυγίου για τους φτωχούς και εργατικούς ανθρώπους.

Μια «Trump Platinum Card» είναι επίσης «σύντομα διαθέσιμη», σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο. Αυτή η κάρτα θα επιτρέπει στους κατόχους να παραμένουν στις ΗΠΑ έως και 270 ημέρες χωρίς να υπόκεινται σε αμερικανική φορολόγηση για εισόδημα που προέρχεται εκτός ΗΠΑ. Θα κοστίζει 5 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα έσοδα από το νέο πρόγραμμα θα κατευθύνονται «σε έναν λογαριασμό όπου μπορούμε να κάνουμε θετικά πράγματα για τη χώρα» και θα αποφέρει «πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια».

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστική εντολή τον Σεπτέμβριο ανακοινώνοντας την επίσημη έναρξη της χρυσής κάρτας. Όταν το πρόγραμμα είχε αναφερθεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, η τιμή για τη βίζα ήταν 5 εκατ. δολάρια. Η μειωμένη τιμή μπορεί να δώσει στην κάρτα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με παρόμοια προγράμματα «πληρωμής για προτεραιότητα» σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, το νέο πρόγραμμα χρυσής βίζας της Νέας Ζηλανδίας κοστίζει σχεδόν 3 εκατ. δολάρια (ΗΠΑ), αλλά κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από πλούσιους Αμερικανούς μετά την επανεκλογή του Τραμπ.

«Ουσιαστικά, δεχόμαστε ανθρώπους που, σε πολλές περιπτώσεις, υποθέτω, είναι πολύ επιτυχημένοι ή οτιδήποτε άλλο», είχε πει ο πρόεδρος τον Σεπτέμβριο. «Θα ξοδέψουν πολλά χρήματα για να έρθουν. Θα πληρώσουν, αντί να περπατούν απλώς πάνω από τα σύνορα.»

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, επαίνεσε το πρόγραμμα στο X, λέγοντας πως «υπό αυτή τη ιστορική πρωτοβουλία, κατάλληλα άτομα και εταιρείες, που συνεισφέρουν 1 εκατ. και 2 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, θα λάβουν επιταχυνόμενες πράσινες κάρτες EB-1 ή EB-2 μετά από αυστηρό έλεγχο».

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