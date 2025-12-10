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Πάουελ: Καμία ανάγκη για βιαστικές αποφάσεις – Αυξάνονται οι ανησυχίες για απασχόληση και πληθωρισμό
Ειδήσεις
22:32 - 10 Δεκ 2025

Πάουελ: Καμία ανάγκη για βιαστικές αποφάσεις – Αυξάνονται οι ανησυχίες για απασχόληση και πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τζερόμ Πάουελ απέδωσε την Τετάρτη (10/12) σε μεγάλο βαθμό την επιμονή του πληθωρισμού στις επιπτώσεις των πρόσφατων δασμών, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της διήμερης συνεδρίασης της Fed. Εξήγησε ότι οι νέες αυξήσεις τιμών που έχουν κάνει την εμφάνισή τους το τελευταίο διάστημα προέρχονται κυρίως από την άνοδο του κόστους στα αγαθά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Fed προχώρησε σε νέα μείωση επιτοκίων, παρά την έλλειψη σημαντικών μακροοικονομικών δεδομένων, λόγω shutdown.

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι πιο πρόσφατες μετρήσεις εμφανίζονται υψηλότερες συγκριτικά με τις αρχές του έτους, καθώς ο πληθωρισμός στα αγαθά έχει ενισχυθεί, κάτι που —όπως σημείωσε— αντικατοπτρίζει τις συνέπειες των δασμών στους δείκτες PCE και core PCE.

Ο Πάουελ υπογράμμισε πως δεν υπάρχει «απόλυτα ασφαλής» επιλογή στη νομισματική πολιτική, καθώς η Fed πρέπει να εξισορροπήσει τους στόχους της για τον έλεγχο του πληθωρισμού και τη στήριξη της απασχόλησης. Παρότι αναγνώρισε τις νέες πιέσεις στις τιμές, εκτίμησε ότι οι επιδράσεις των δασμών πιθανότατα θα αποδειχθούν σχετικά σύντομες, αποτελώντας κυρίως μία εφάπαξ μετατόπιση του επιπέδου των τιμών.

Διευκρίνισε ότι ευθύνη της Fed είναι να αποτρέψει την πιθανότητα αυτή η εφάπαξ άνοδος να εξελιχθεί σε πιο διαρκή πληθωριστική τάση. Σημείωσε όμως ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, γεγονός που έχει μεταβάλει το συνολικό ισοζύγιο κινδύνων και απαιτεί προσεκτικότερη σταθμισμένη προσέγγιση.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή απόφαση για τα επιτόκια, αναγνώρισε ότι υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ των μελών, αλλά τόνισε πως υπάρχει μια ευρεία συμφωνία ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη πλέον με κινδύνους που προέρχονται και από τους δύο τομείς της εντολής της κεντρικής τράπεζας: τόσο από την πλευρά της απασχόλησης όσο και από αυτήν του πληθωρισμού.

Περιέγραψε συνολικά το περιβάλλον ως «εξαιρετικά απαιτητικό», επισημαίνοντας ότι η Fed καλείται να ζυγίσει αντικρουόμενες πιέσεις σε μια περίοδο με ασταθή και συχνά αντιφατικά οικονομικά στοιχεία. Παρά τις προκλήσεις, ο Πάουελ τόνισε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε θέση να περιμένει, παρακολουθώντας την πορεία των δεδομένων πριν διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις της.

Υπογράμμισε ότι η Fed έχει μπει πλέον σε «φάση αναμονής», καθώς εξετάζει με προσοχή τα νέα στοιχεία που προκύπτουν. Θύμισε ότι η τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων συνολικού ύψους 75 μονάδων βάσης από τον Σεπτέμβριο και 175 μονάδων βάσης σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα το επιτόκιο των Fed funds να βρίσκεται εντός του ευρύτερου εύρους των εκτιμήσεων για την ουδέτερη τιμή.

Κατά τον Πάουελ, αυτό δίνει στην κεντρική τράπεζα ένα σημαντικό περιθώριο να παρακολουθήσει τις εξελίξεις χωρίς να αισθάνεται ότι πιέζεται να κινηθεί γρήγορα. Συμπλήρωσε ότι η Fed βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να καθορίσει τον βαθμό και το χρονοδιάγραμμα ενδεχόμενων πρόσθετων αλλαγών στη νομισματική πολιτική, βασιζόμενη αποκλειστικά στα νεότερα οικονομικά δεδομένα, στη διαμόρφωση των προοπτικών και στις εκτιμήσεις για τους κινδύνους.

Τέλος, θέλησε να καθησυχάσει τις αγορές τονίζοντας ότι η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων δεν αποτελεί πλέον το βασικό σενάριο για κανέναν από τους αξιωματούχους της Fed, παρά τις ανησυχίες που είχαν εκδηλωθεί ότι η τράπεζα θα υιοθετούσε πιο επιθετικό τόνο.

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