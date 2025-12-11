Διεθνής απήχηση για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Τα ξένα ΜΜΕ μιλούν για την ελληνική «επιστροφή»

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέου προέδρου του Eurogroup έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον διεθνή Τύπο, με κορυφαία μέσα να παρουσιάζουν εκτενή αναλύσεις για τη σημασία της νίκης του Έλληνα υπουργού και τα πολιτικά μηνύματα που αυτή εκπέμπει για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

Η εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup παρουσιάζεται από τα διεθνή μέσα ως μια ισχυρή επιβεβαίωση της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης. Πολιτικά, η εξέλιξη θεωρείται συμβολική: η χώρα που πρωταγωνίστησε στις πιο δύσκολες συνεδριάσεις του Eurogroup, τώρα αναλαμβάνει την ηγεσία του.

Την ίδια στιγμή, τα ξένα ΜΜΕ επισημαίνουν ότι η Ελλάδα, παρά τη θεαματική πρόοδο, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και με την ανάγκη να διαχειριστεί μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα γεμάτη αβεβαιότητες.

Politico: Από το Grexit στην ηγεσία του Eurogroup

Με τίτλο «Από το Grexit στην ηγεσία του Eurogroup: Η ιστορία της ελληνικής ανάκαμψης», το Politico αφιερώνει μεγάλο μέρος του ρεπορτάζ του στη θεαματική πορεία της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία.

Όπως σημειώνει «Η χώρα που κάποτε βρέθηκε «ένα βήμα πριν από την έξοδο από την ευρωζώνη» καλείται σήμερα να ηγηθεί του οργάνου που είχε καθορίσει την πορεία των μνημονίων και των δημοσιονομικών παρεμβάσεων».

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι ο προκάτοχος του Πιερρακάκη είχε χαρακτηρίσει το Eurogroup «χώρο για ψυχοπαθείς», ενώ σήμερα η Αθήνα παρουσιάζεται ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει το δημόσιο χρέος της στο 147% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

Το Politico τονίζει επίσης ότι λίγοι αναλυτές προέβλεπαν τη νίκη Πιερρακάκη. Ο αντίπαλός του, ο Βέλγος Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ, είχε σημαντικά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία και διέθετε ευρεία υποστήριξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αρνητική στάση του Βελγίου απέναντι στην αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, φέρεται να κόστισε καθοριστικά στον Βαν Πέτεγκεμ.

Το άρθρο παρουσιάζει επίσης αναλυτικά το βιογραφικό του Πιερρακάκη με τις σπουδές στην πληροφορική και την πολιτική οικονομία, αλλά και την πορεία του στο υπουργείο της ψηφιακής διακυβέρνησης και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού Δημοσίου.

Bloomberg: Πρώτος Έλληνας επικεφαλής - Μια αντιστροφή της εποχής της κρίσης

Το Bloomberg εστιάζει στο συμβολικό φορτίο της εκλογής, τονίζοντας ότι ο Πιερρακάκης εξασφαλίζει μια από τις κορυφαίες οικονομικές θέσεις της ευρωζώνης, κάτι αδιανόητο για μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια κινδύνευε με χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ.

Όπως αναφέρει, το Eurogroup, αν και άτυπο, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της Ευρώπης, αναλαμβάνοντας διασώσεις, διαπραγματεύσεις κρίσεων και κρίσιμες αποφάσεις για τα κράτη-μέλη.

Στην συνέχεια, το Bloomberg υπογραμμίζει ότι:

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

Η οικονομία της αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ που παρουσιάζουν δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Το διεθνές μέσο σημειώνει ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναμένεται να βρεθεί μπροστά σε δύσκολες συζητήσεις σε μια εποχή κατακερματισμένης ευρωπαϊκής συναίνεσης και αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων.

Ακόμα, στο αναλυτικό του ρεπορτάζ παρατίθενται επίσης οι βασικές του προτεραιότητες:

ενίσχυση της ευρωπαϊκής ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων,

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς,

ψηφιακό ευρώ,

τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ,

δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών» μέσω στρατηγικών συγχωνεύσεων.

Ξεχωρίζουν και οι δηλώσεις ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, όπως του Γάλλου Ρολάν Λεσκίρ: «Μόλις πριν από 10 χρόνια θέσαμε τις βάσεις για τη σωτηρία της Ελλάδας. Σήμερα είναι ένα ισχυρό έθνος, και το γιορτάζουμε».

Associated Press: Από παρίας της Ευρώπης σε υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας

Το AP περιγράφει την εξέλιξη ως «αδιανόητη» πριν από μία δεκαετία, υπογραμμίζοντας ότι την περίοδο 2010–2015, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο συνεχών συνεδριάσεων του Eurogroup, με τα δημόσια οικονομικά της να απειλούν τη συνοχή της ευρωζώνης.

Σήμερα, όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει την επενδυτική βαθμίδα, ενώ η χώρα ήταν μία από τις μόλις έξι ευρωπαϊκές που εμφάνισαν πρωτογενές πλεόνασμα το 2024.

Το AP σημειώνει επίσης ότι, τα έσοδα του κράτους ξεπέρασαν τους στόχους ήδη από τον Αύγουστο και η κυβέρνηση ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις 1,6 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, το δημοσίευμα δεν παραλείπει τις προκλήσεις όπως: