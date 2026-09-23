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Μήπως τώρα είναι πρόβλημα η διπλή ιδιότητα του Πιερρακάκη;
Ανεμοδείκτης
14:05 - 23 Σεπ 2026

Μήπως τώρα είναι πρόβλημα η διπλή ιδιότητα του Πιερρακάκη;

Reporter.gr Newsroom
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Το πρόβλημα των καυσίμων παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Ωστόσο η κυβέρνηση καρκινοβατεί και καθυστερεί. Υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό; Κατά μία έννοια ναι και ίσως δεν είναι τόσο προφανής.

Αν παρατηρήσει κάποιος την ακολουθία των δηλώσεων, θα σταθεί στο ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε προ ημερών για πρώτη φορά διατεθειμένος να συζητήσει μία μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, αφότου όμως λάβει το ευρωπαϊκό «οk» - που πάντως στην πραγματικότητα δεν το χρειάζεται.

Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λίγο πίσω και πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Παράλληλα, δε, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δηλώνει ότι η κυβέρνηση διαθέτει εφεδρείες και δεν θα ενεργήσει μονομερώς. Ποια μπορεί να είναι εδώ η κρίσιμη λεπτομέρεια; Ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogorup. Και μάλλον δεν θα του άρεσε, υπό αυτήν την ιδιότητα, να δράσει η κυβέρνηση (δηλαδή ο ίδιος, ως υπουργός Οικονομικών) μονομερώς κι ας έχει το περιθώριο και την ευχέρεια να το κάνει…

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 16:25
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