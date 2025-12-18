Norges Bank: Αμετάβλητα τα επιτόκια στη Νορβηγία για δεύτερη σερί συνεδρίαση

Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, διευκρινίζοντας ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει σε μειώσεις.

Πιο αναλυτικά, η Norges Bank άφησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 4%, απόφαση που ανέμεναν και οι 18 αναλυτές, οι οποίοι απάντησαν σε έρευνα του Bloomberg. Η τράπεζα επανέλαβε ότι το κόστος δανεισμού «θα μειωθεί περαιτέρω μέσα στο επόμενο έτος», διατηρώντας τη διατύπωση του προηγούμενου μήνα.

«Δεν βιαζόμαστε να μειώσουμε το βασικό επιτόκιο», δήλωσε η διοικήτρια της τράπεζας, Ίντα Βόλντεν Μπάχε, προσθέτοντας: «Οι προοπτικές των επιτοκίων έχουν αλλάξει ελάχιστα» από τον Σεπτέμβριο και «δεν προβλέπουμε μεγάλη μείωση των επιτοκίων στο προσεχές διάστημα».