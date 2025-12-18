Σύνοδος Κορυφής: Πίεση στο Βέλγιο για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε έντονες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες το απόγευμα της Πέμπτης (18/12), σε μια ύστατη προσπάθεια να πείσουν το Βέλγιο να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται στον εκκαθαριστικό οίκο Euroclear, προκειμένου να στηριχθεί η Ουκρανία.

Καθώς η σύνοδος κορυφής ξεκινούσε το πρωί, υπήρχαν ενδείξεις ότι ορισμένοι ηγέτες ήταν έτοιμοι να ασκήσουν πίεση στο Βέλγιο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένη να εγκρίνει το σχέδιο για τη χορήγηση του δανείου ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του Βελγίου «εάν χρειαστεί», υποστηρίζοντας ότι ένα μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε. των 27 «δεν θα έπρεπε να μπορεί να μπλοκάρει αυτό που είναι το σωστό να γίνει».

«Με όλα όσα συμβαίνουν, η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την προστασία των πληθυσμών μας», δήλωσε η Φρέντερικσεν, της οποίας η χώρα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε., μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να καταλήξουμε σε μια λύση ενωμένοι, αλλά ο χρόνος πιέζει».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, παρέμεινε ανυποχώρητος. Σε ομιλία του στο κοινοβούλιο της χώρας πριν από τη σύνοδο, προειδοποίησε ότι το σχέδιο ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και να αποδυναμώσει το ευρώ στις διεθνείς αγορές.

Κάλεσε επίσης και άλλες χώρες που διακρατούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να αναλάβουν δράση. Το Βέλγιο έχει υποστηρίξει ότι θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες επιλογές για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δανεισμού. Ωστόσο, νομικοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουν ενημερώσει τα κράτη-μέλη ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε ομόφωνη συμφωνία και των 27 χωρών της Ε.Ε., κάτι που θεωρείται αδύνατο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι, μετά τις συνομιλίες με τους ηγέτες της Ε.Ε., ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ελπίζει σε θετική έκβαση στο ζήτημα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, επιβεβαιώνοντας ότι είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντε Βέβερ στο περιθώριο της συνόδου.

Μια συμφωνία για το δάνειο αποζημιώσεων θα έθετε την Ουκρανία σε πολύ ισχυρότερη θέση στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Είμαστε πιο σίγουροι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν διαθέτουμε αυτό το εργαλείο», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Το μήνυμα από τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την άφιξή τους στη σημερινή συνεδρίαση ήταν ότι είναι έτοιμοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, γεγονός που υπογράμμισε από τη μεριά του και ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ένας αξιωματούχος παρομοίασε την κατάσταση με τις ημέρες της κρίσης της ευρωζώνης, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Τότε, κορυφαίες προσωπικότητες της Ε.Ε., όπως η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, αποσύρονταν σε μικρές διαπραγματευτικές ομάδες με την ελληνική πλευρά, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί συμφωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ σχολίασε:

«Έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες εντατικών και ολοένα πιο τεχνικών διαβουλεύσεων, καθώς χώρες που θεωρούν ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε ενδεχόμενα ρωσικά χρηματοοικονομικά αντίποινα -με το Βέλγιο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, χωρίς όμως να είναι και το μοναδικό- ζητούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε.