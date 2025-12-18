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Παπαθανάσης: Χαμηλότοκα δάνεια έως €6 δισ. για μικρές επιχειρήσεις - Στο επίκεντρο η ρευστότητα της αγοράς
Οικονομία
16:14 - 18 Δεκ 2025

Παπαθανάσης: Χαμηλότοκα δάνεια έως €6 δισ. για μικρές επιχειρήσεις - Στο επίκεντρο η ρευστότητα της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.).

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, έπειτα από διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακατευθύνθηκαν 2 δισ. ευρώ, τα οποία θα παραμείνουν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με στόχο να μοχλεύσουν συνολικά 5 έως 6 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα δάνεια αυτά θα έχουν εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 0,35% και θα είναι διαθέσιμα και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, το 2026.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το 2028

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συζήτησης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2028–2034, εξετάζεται η δημιουργία νέου μόνιμου καθεστώτος χαμηλότοκης δανειακής στήριξης, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής και διαρκούς πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και μετά το 2028.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α., ο Αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε ότι μιλά «στην καρδιά και τον παλμό της πραγματικής οικονομίας», τονίζοντας ότι η κυβερνητική στόχευση δεν είναι η συρρίκνωση των μικρών επιχειρήσεων, αλλά η ενίσχυσή τους ώστε να καταστούν ισχυρότερες, πιο βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

Ρευστότητα και τραπεζική πρόσβαση: «Αχίλλειος πτέρνα» των ΜμΕ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της ρευστότητας και της πρόσβασης στον τραπεζικό τομέα, το οποίο χαρακτήρισε ως τη βασική «αχίλλειο πτέρνα» των μικρών επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας υπήρξε καθοριστικός, καθώς:

  • οι επιχειρήσεις με τραπεζική πρόσβαση αυξήθηκαν από 40.000–45.000 σε 75.000–80.000,
  • σημειώθηκε αύξηση περίπου 80%,
  • οι κρατικές εγγυήσεις κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι σημαντικοί πόροι κατευθύνονται στην αγορά μέσω:

  • του Ταμείου Ανάκαμψης,
  • του ΤΕΠΙΧ 3, με συνολικούς πόρους 3,5 δισ. ευρώ,
  • καθώς και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που αναμένεται να ενεργοποιηθούν από το 2026 και μετά.

Νέο πρόγραμμα επιδότησης ΚΑΔ τον Φεβρουάριο

Ο Αναπληρωτής Υπουργός προανήγγειλε επίσης ότι τον Φεβρουάριο αναμένεται η ενεργοποίηση νέου προγράμματος επιδότησης Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, ενισχύοντας παραγωγικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας.

Παρέμβαση Χατζηθεοδοσίου: «Η αγορά παραμένει υπό πίεση»

Το ζήτημα της έλλειψης ρευστότητας είχε αναδείξει νωρίτερα ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υποδεχόμενος τον κ. Παπαθανάση.

Όπως τόνισε, παρά τη βελτίωση ορισμένων μακροοικονομικών δεικτών, η εικόνα στην πραγματική αγορά παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:

  • αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια πρόσβασης στη χρηματοδότηση,
  • επιβαρύνονται από το υψηλό κόστος χρήματος,
  • βρίσκονται αντιμέτωπες με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι το περιβάλλον αυτό περιορίζει ακόμη και την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών και ζήτησε στοχευμένα, ευέλικτα και προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Συλλογικές συμβάσεις και εργασιακές σχέσεις

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης, πριν από την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού, μίλησε ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

Ο κ. Αγραπιδάς αναφέρθηκε στη πρόσφατη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων με την κυβέρνηση για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί θετικό αποτύπωμα τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για την κοινωνία. Όπως σημείωσε, ο στόχος είναι έως και το 80% των εργαζομένων στην Ελλάδα να καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις.

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