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Με νέο ταμείο ύψους 30 δισ. ευρώ η Γερμανία επιχειρεί να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της
Ειδήσεις
16:03 - 18 Δεκ 2025

Με νέο ταμείο ύψους 30 δισ. ευρώ η Γερμανία επιχειρεί να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία παρουσίασε το «Deutschlandfonds», μια πρωτοβουλία ύψους 30 δισ. ευρώ (35,22 δισ. δολάρια), η οποία αποσκοπεί στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, την τεχνολογία και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης επιδιώκει να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Σύμφωνα με το Reuters, το ταμείο, το οποίο συντονίζεται από τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας και υλοποιείται μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW, θα αξιοποιεί εγγυήσεις, δάνεια και συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο, με στόχο τη μείωση του επενδυτικού ρίσκου για τον ιδιωτικό τομέα, αντί για άμεσες κρατικές δαπάνες. Η κυβέρνηση περιγράφει το ταμείο ως μια μορφή «προσωρινής χρηματοδότησης εκκίνησης» για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Γερμανίας, έπειτα από χρόνια στασιμότητας.

Επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προχωρούν σε έργα απανθρακοποίησης και αξιοποίησης κρίσιμων πρώτων υλών, τις ενεργειακές εταιρείες κοινής ωφέλειας που επενδύουν σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τις νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βαθιάς τεχνολογίας (deep tech), της βιοτεχνολογίας και της αμυντικής τεχνολογίας.

Στα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνονται εγγυήσεις έως 8 δισ. ευρώ για έργα βιομηχανικού μετασχηματισμού, ένα πλαίσιο εγγυήσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ για γεωθερμικές γεωτρήσεις, καθώς και η ενίσχυση της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κεφαλαίου μέσω ενός αναβαθμισμένου «Zukunftsfonds II», με έμφαση σε κεφάλαια ανάπτυξης και καινοτομίας. Παράλληλα, η KfW θα ξεκινήσει τη χρηματοδότηση εξαγωγών αμυντικού υλικού και θα προχωρήσει σε αγορές τιτλοποιήσεων, προκειμένου να ενισχύσει τη χορήγηση δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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