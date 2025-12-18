Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα στηρίξει οποιαδήποτε λύση προσφέρει χρηματοδοτική σταθερότητα στην Ουκρανία

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι απολύτως κρίσιμο καθώς θα χρειαστεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας σε συνέχεια δεσμεύσεων που το Συμβούλιο έχει αναλάβει. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει την χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε:

«Έχουμε τονίσει πολλές φορές, όμως, ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανήσει σε εξοπλισμούς θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη μέλη».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πλαίσιο για την κοινή αγροτική πολιτική:

«Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους μας».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας Belharra:

«Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπά λίγα χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο της Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα "Κίμων", είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνεις όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα "Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας πια περνάνε σε μια νέα εποχή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με τη θέση της Ελλάδας και με το τι προκρίνει η χώρα μας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, επεσήμανε πως:

«Το σημαντικό είναι να βρούμε μία λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Ελλάδα προτιμά ξεκάθαρα το δάνειο επανορθώσεων. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δεσμευτεί επ’ αόριστον, που θεωρώ ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική πολιτική δήλωση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Όσον αφορά τους τριγμούς και τα διλήμματα που έχει δημιουργήσει στην Ευρωζώνη η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ο πρωθυπουργός σχολίασε:

«Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από τις Βρυξέλλες, και από την αίθουσα στην οποία συνεδριάζουμε, χωρίς να βρούμε μια λύση που να είναι νομικά στέρεη και να επιλύει τα χρηματοδοτικά προβλήματα της Ουκρανίας», κατέληξε.

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