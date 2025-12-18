Κομισιόν: Μετατίθεται η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur μετά από την ιταλική παρέμβαση

Η προγραμματισμένη για το Σάββατο υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς μετατίθεται για τον επόμενο μήνα. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico.

Όπως ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αποδέχθηκε το αίτημα της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι για αναβολή της υπογραφής. Η ιταλική πλευρά ζήτησε περισσότερο χρόνο, προκειμένου να καθησυχάσει τους αγρότες της χώρας ότι η συμφωνία δεν θα οδηγήσει σε πλήγμα από τις εισαγωγές φθηνών πουλερικών και βοείου κρέατος από τη Λατινική Αμερική.

Η αιφνίδια αλλαγή στάσης της Τζιόρτζια Μελόνι είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπεί ο σχεδιασμός για την υπογραφή της συμφωνίας στις 20 Δεκεμβρίου με τα κράτη της Mercosur, - Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη-.

Παρά την αναβολή, χώρες που στηρίζουν σθεναρά τη συμφωνία, με πρώτη τη Γερμανία, πιέζουν ώστε να δοθούν σαφείς εγγυήσεις ότι θα οριστεί σύντομα νέα ημερομηνία υπογραφής. Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι, εφόσον η διαδικασία δεν παραταθεί πέραν του 2026, η νέα ημερομηνία θα μπορούσε να προσδιοριστεί στα μέσα Ιανουαρίου.

Η ίδια η Μελόνι δήλωσε την Πέμπτη ότι ζήτησε από τον Βραζιλιάνο πρόεδρο περισσότερο χρόνο, ώστε να μπορέσει να οικοδομήσει εσωτερική πολιτική στήριξη υπέρ της συμφωνίας, η οποία αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσμο στην Ιταλία.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές φιλοσυμφωνικές χώρες της ΕΕ, με επικεφαλής τη Γερμανία, έχουν προειδοποιήσει ότι νέες καθυστερήσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο συνολικά τη συμφωνία. Εκφράζουν φόβους ότι μια παρατεταμένη αναβολή θα μπορούσε να ενισχύσει την αντίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να περιπλέξει τη διαδικασία, ιδίως ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της Mercosur από την Παραγουάη, χώρα που τηρεί πιο επιφυλακτική στάση, στο τέλος του έτους.

Σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις ανησυχίες των αγροτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προχώρησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στην έγκριση συμπληρωματικού κειμένου. Το κείμενο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα επαναφοράς δασμών, εφόσον οι εισαγωγές πουλερικών και βοείου κρέατος από χώρες της Λατινικής Αμερικής προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στις ευρωπαϊκές αγορές.