ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κομισιόν: Μετατίθεται η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur μετά από την ιταλική παρέμβαση
Ειδήσεις
22:29 - 18 Δεκ 2025

Κομισιόν: Μετατίθεται η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur μετά από την ιταλική παρέμβαση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η προγραμματισμένη για το Σάββατο υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς μετατίθεται για τον επόμενο μήνα. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico.

Όπως ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αποδέχθηκε το αίτημα της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι για αναβολή της υπογραφής. Η ιταλική πλευρά ζήτησε περισσότερο χρόνο, προκειμένου να καθησυχάσει τους αγρότες της χώρας ότι η συμφωνία δεν θα οδηγήσει σε πλήγμα από τις εισαγωγές φθηνών πουλερικών και βοείου κρέατος από τη Λατινική Αμερική.

Η αιφνίδια αλλαγή στάσης της Τζιόρτζια Μελόνι είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπεί ο σχεδιασμός για την υπογραφή της συμφωνίας στις 20 Δεκεμβρίου με τα κράτη της Mercosur, - Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη-.

Παρά την αναβολή, χώρες που στηρίζουν σθεναρά τη συμφωνία, με πρώτη τη Γερμανία, πιέζουν ώστε να δοθούν σαφείς εγγυήσεις ότι θα οριστεί σύντομα νέα ημερομηνία υπογραφής. Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι, εφόσον η διαδικασία δεν παραταθεί πέραν του 2026, η νέα ημερομηνία θα μπορούσε να προσδιοριστεί στα μέσα Ιανουαρίου.

Η ίδια η Μελόνι δήλωσε την Πέμπτη ότι ζήτησε από τον Βραζιλιάνο πρόεδρο περισσότερο χρόνο, ώστε να μπορέσει να οικοδομήσει εσωτερική πολιτική στήριξη υπέρ της συμφωνίας, η οποία αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσμο στην Ιταλία.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές φιλοσυμφωνικές χώρες της ΕΕ, με επικεφαλής τη Γερμανία, έχουν προειδοποιήσει ότι νέες καθυστερήσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο συνολικά τη συμφωνία. Εκφράζουν φόβους ότι μια παρατεταμένη αναβολή θα μπορούσε να ενισχύσει την αντίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να περιπλέξει τη διαδικασία, ιδίως ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της Mercosur από την Παραγουάη, χώρα που τηρεί πιο επιφυλακτική στάση, στο τέλος του έτους.

Σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις ανησυχίες των αγροτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προχώρησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στην έγκριση συμπληρωματικού κειμένου. Το κείμενο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα επαναφοράς δασμών, εφόσον οι εισαγωγές πουλερικών και βοείου κρέατος από χώρες της Λατινικής Αμερικής προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στις ευρωπαϊκές αγορές.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 23:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία
Ειδήσεις

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη
Ειδήσεις

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι
Ειδήσεις

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:59

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 23:40

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent

Πολιτική
30/06/2026 - 23:30

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:20

Σχέδιο Σάντσεθ προκαλεί αντιδράσεις: Σχεδιάζει μαζική νομιμοποίηση άνω του 1 εκατ. μεταναστών στην Ισπανία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Από θέσεως...
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Ναυτιλία
30/06/2026 - 22:35

YKNOT INVEST: Επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Magazino
30/06/2026 - 22:15

Η παρακμή μιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 21:59

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ