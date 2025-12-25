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Ισραήλ: Νεκρός σε μυστική επιχείρηση στον Λίβανο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης
Ειδήσεις
21:55 - 25 Δεκ 2025

Ισραήλ: Νεκρός σε μυστική επιχείρηση στον Λίβανο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Reporter.gr Newsroom
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Μυστικοί πράκτορες της Shin Bet, σε συνεργασία με δυνάμεις των IDF, προχώρησαν σε στοχευμένη επιχείρηση στον Λίβανο, κατά την οποία σκοτώθηκε ο Χασίν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ Τζαουαχιρί, διοικητής της Μονάδας Κρούσης 840 των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών, ο επικεφαλής της συγκεκριμένης στρατιωτικής μονάδας φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την οργάνωση μυστικών επιχειρήσεων κατά ισραηλινών στόχων, τόσο στο έδαφος του Λιβάνου όσο και στη Συρία.

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό οπτικό υλικό από την επιχείρηση που οδήγησε στην εξουδετέρωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης στρατού και υπηρεσιών ασφαλείας.

Όπως επισημαίνεται, η επιχείρηση σχεδιάστηκε με απόλυτη επιτυχία από τις μυστικές υπηρεσίες και εκτελέστηκε υπό συνθήκες πλήρους μυστικότητας. Το όνομα του αλ Τζαουαχιρί δεν είχε διαρρεύσει ως στόχος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στη σχετική λίστα των ισραηλινών αρχών.

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