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Έφυγε σε ηλικία 91 ετών η Μπριζίτ Μπαρντό – Η ζωή μιας θρυλικής σταρ και ακτιβίστριας
Ειδήσεις
13:30 - 28 Δεκ 2025

Έφυγε σε ηλικία 91 ετών η Μπριζίτ Μπαρντό – Η ζωή μιας θρυλικής σταρ και ακτιβίστριας

Reporter.gr Newsroom
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Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός και διεθνές σύμβολο σεξουαλικής απελευθέρωσης, πέθανε την Κυριακή (28/12) σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα Brigitte Bardot. Τον τελευταίο μήνα είχε νοσηλευτεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αίτια θανάτου.

Η Μπριρζίτ Μπαρντό έγινε διάσημη το 1956 με την ταινία «Και ο Θεός Δημιούργησε τη Γυναίκα», που την καθιέρωσε ως διεθνές φαινόμενο και σύμβολο θηλυκής ελευθερίας. Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον τότε σύζυγό της Roger Vadim, προκάλεσε σάλο και απαγορεύτηκε σε ορισμένες αμερικανικές πόλεις για «ανηθικότητα». Με προϋπολογισμό μόλις 40.000 δολάρια, απέφερε 8,5 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έκανε τη Μπαρντό παγκόσμιο αστέρι.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συμμετείχε σε πάνω από 40 ταινίες, αλλά μόνο λίγες θεωρούνται επιτυχίες, όπως το «Contempt» του Jean-Luc Godard. Ήταν γνωστή για την εικόνα της «sex symbol», το χαρακτηριστικό μακιγιάζ και το στιλ της, ενώ παράλληλα διατηρούσε μια έντονη προσωπική ζωή γεμάτη σχέσεις και δημόσιες εμφανίσεις που προκαλούσαν το ενδιαφέρον των μέσων.

Η Μπριζίτ Μπαρντό αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο το 1973 και αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των ζώων, ιδρύοντας το Ίδρυμα Brigitte Bardot και χρηματοδοτώντας δράσεις για την προστασία τους. Στη διάρκεια της ζωής της έγινε γνωστή και για αμφιλεγόμενες πολιτικές δηλώσεις, κυρίως υπέρ της ακροδεξιάς και με σχόλια κατά των Μουσουλμάνων και των ομοφυλόφιλων, για τις οποίες καταδικάστηκε πολλές φορές από τη γαλλική δικαιοσύνη.

Γεννημένη στο Παρίσι το 1934, η Μπαρντό ξεκίνησε ως μπαλαρίνα και μοντέλο, προτού κατακτήσει τον κινηματογράφο και γίνει μια από τις πιο φωτογραφημένες γυναίκες του κόσμου. Παρά την εικόνα της «φλογερής σταρ», η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν ήταν φτιαγμένη για τη μητρότητα και ότι δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φήμης της.

Μετά τον θάνατό της, η Μπαρντό αφήνει πίσω της όχι μόνο το στίγμα της στον κινηματογράφο και τη μόδα, αλλά και ένα ίδρυμα αφιερωμένο στην προστασία των ζώων, καθώς και τη μνήμη μιας προσωπικότητας που ενέπνευσε, σκανδάλισε και ενθουσίασε γενιές θεατών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/12/2025 - 14:23
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