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Πούτιν: Νομοθετικό διάταγμα προκειμένου η Ρωσία να «αγνοεί» τα Διεθνή Δικαστήρια
Ειδήσεις
17:32 - 29 Δεκ 2025

Πούτιν: Νομοθετικό διάταγμα προκειμένου η Ρωσία να «αγνοεί» τα Διεθνή Δικαστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα νομοθετικές τροπολογίες που δίνουν στην Ρωσία το δικαίωμα να αγνοεί αποφάσεις ξένων και διεθνών δικαστηρίων για ποινικές υποθέσεις, εν μέσω των προσπαθειών της Ουκρανίας και της Ευρώπης να τιμωρηθεί η Ρωσία για τις πράξεις της στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή, που γίνεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κλείσει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, φαίνεται να αποτελεί απάντηση σε αρκετές πρωτοβουλίες για δίωξη Ρώσων αξιωματούχων και αξιωματικών του στρατού για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που η Μόσχα αρνείται ότι οι δυνάμεις της είναι ένοχες γι' αυτά.

Η Ουκρανία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν τον Ιούνιο μια συμφωνία που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός ειδικού ποινικού δικαστηρίου, ενώ η Ευρώπη αυτόν τον μήνα συνέστησε την Διεθνή Επιτροπή Απαιτήσεων για την Ουκρανία σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι το Κίεβο θα αποζημιωθεί με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τις ζημιές που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις και τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ( ΔΠΔ) στην Χάγη έχει εκδώσει επίσης εντάλματα σύλληψης για τον Πούτιν και επτά άλλους Ρώσους τους οποίους κατηγορεί για παράνομη μεταφορά εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο, το οποίο χαρακτηρίζει την κίνηση του ΔΠΔ εξοργιστική, λέει ότι ο ισχυρισμός είναι ψευδής και ότι η Μόσχα ενήργησε με μοναδικό σκοπό για να απομακρύνει τα παιδιά από την εμπόλεμη ζώνη για την ασφάλειά τους.

Βάσει των αλλαγών στην ρωσική νομοθεσία που υποστηρίζονται από τον Πούτιν, η Μόσχα θα έχει επίσημα το δικαίωμα βάσει της δικής της νομοθεσίας να αγνοεί τις αποφάσεις για ποινικές υποθέσεις που εκδίδουν ξένα δικαστήρια για λογαριασμό ξένων κυβερνήσεων χωρίς την συμμετοχή της Ρωσίας.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από διεθνή νομικά όργανα των οποίων η εξουσία δεν βασίζεται σε μια διεθνή συμφωνία με τη Ρωσία ή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορούν επίσης να αγνοηθούν βάσει των αλλαγών.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 17:34
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