Η ρωσική φήμη για επίθεση στο σπίτι του Πούτιν τορπιλίζει τις ελπίδες για ειρήνη - «Σοκαρισμένος» ο Τραμπ

Αλλαγή δεδομένων για το ουκρανικό, λίγες ώρες μετά την αισιοδοξία που προέκυψε από τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τη Δευτέρα (29/12) τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, μετά από τη φερόμενη επίθεση ουκρανικού drone σε προεδρική κατοικία.

Από τη μεριά της, η Ουκρανία απέρριψε την κατηγορία της Ρωσίας ότι 91 drones επιτέθηκαν στην κατοικία του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία ως ψευδή και κατηγόρησε παράλληλα τη Μόσχα -η οποία ακόμη δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της- ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν και με τον πρώτο να έχει ενημερωθεί από τον Τραμπ και τους ανώτερους συμβούλους του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με την Ουκρανία.

«Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων η αμερικανική πλευρά προώθησε με έντονο τρόπο την ιδέα ότι η Κίεβο πρέπει να κάνει πραγματικά βήματα προς την οριστική επίλυση της σύγκρουσης, και να μην κρύβεται πίσω από αιτήματα για προσωρινή εκεχειρία», δήλωσε ο Ουσάκοφ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε επιπλέον ότι η ρωσική πλευρά φοβάται ότι οι ιδέες που παρουσίασε η Ουκρανία στους Αμερικανούς θα μπορούσαν ακόμη να πολύ «ευρεία ερμηνεία» από το Κίεβο.

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Επισημαίνεται ότι ο Τραμπ δήλωσε σοκαρισμένος όταν ο Πούτιν του είπε ότι η Ουκρανία είχε επιτεθεί σε προεδρική κατοικία στο Νοβγκορόντ, ανέφερε ο Ουσάκοφ.

«Η θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί σε μια σειρά συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί στο προηγούμενο στάδιο και στις νέες ανταλλαγές», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο ισχυρισμός περί ουκρανικής επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν ήταν «εντελώς κατασκευασμένος, με σκοπό να δικαιολογήσει πρόσθετες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και την ίδια την άρνηση της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την τερματισμό του πολέμου».

Κλείνοντας, υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η Ουκρανία είχε πραγματοποιήσει νέες καταγγελίες σε βάρος της Ρωσίας για μαζικές εκτελέσεις αιχμαλώτων.