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Ουκρανία: Καταγγέλλει τη Ρωσία για μαζικές εκτελέσεις αιχμαλώτων
Ειδήσεις
18:13 - 29 Δεκ 2025

Ουκρανία: Καταγγέλλει τη Ρωσία για μαζικές εκτελέσεις αιχμαλώτων

Reporter.gr Newsroom
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Για ακόμη μία φορά, οι ουκρανικές αρχές κατήγγειλαν ότι ο ρωσικός στρατός εκτελεί αιχμαλώτους πολέμου αδικαιολόγητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ουκρανών εισαγγελέων, το νέο περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή του Ντονέτσκ που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες λοιπόν, Ρώσοι στρατιώτες μετέφεραν δύο Ουκρανούς στρατιώτες στο χωριό Σάχοβε, κοντά στην εμπόλεμη πόλη Ποκρόφσκ, αναγκάζοντας τον έναν να ξεγυμνωθεί. «Στη συνέχεια πυροβόλησαν και σκότωσαν και τους δύο άοπλους υπερασπιστές», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση. Επιπλέον, προστίθεται ότι ο δεύτερος στρατιώτης ξεγυμνώθηκε αφού είχε ήδη σκοτωθεί.

Οι ουκρανικοί εισαγγελείς ενημέρωσαν ότι έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες για την διερεύνηση ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου.

Σημειώνεται ότι το Κίεβο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις ρωσικές δυνάμεις για παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με τη μεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου. Οι ουκρανικές αρχές έχουν καταγράψει πολλαπλά περιστατικά εκτελέσεων αιχμαλώτων με συνοπτικές διαδικασίες.

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