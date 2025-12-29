Τραγωδία στην Ισπανία: Τρεις νεκροί από χιονοστιβάδα

Μία χιονοστιβάδα στα Πυρηναία της Αραγονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό μίας γυναίκας, η οποία διασώθηκε σε κατάσταση υποθερμίας, όπως ανακοίνωσε η ισπανική Πολιτοφυλακή.

Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από προειδοποίηση μίας γυναίκας γύρω στις 13:00 τοπική ώρα, η οποία είχε δει τη χιονοστιβάδα και παρατήρησε ότι τέσσερα άτομα έκαναν σκι στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολιτοφυλακής στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ομάδες διάσωσης, με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός ελικοπτέρου, κινητοποιήθηκαν στη ζώνη γύρω από την κορυφή Ταμπλάτο, κοντά στα Λουτρά της Παντικόσα, στα Πυρηναία.

Κατά την επιχείρηση διασώθηκαν τρεις σοροί, ενώ η γυναίκα σε κατάσταση υποθερμίας μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπως επιβεβαίωσαν οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας Αραγονίας.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Χόρχε Αθκόν, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι είναι «σοκαρισμένος από τα νέα του τραγικού δυστυχήματος στην κορυφή Ταμπλάτο» και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί ο ίδιος στην περιοχή.