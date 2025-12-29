Τα ωράρια τροφοδοσίας και οι περιορισμοί κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων προβληματίζει τους οδηγούς φορτηγών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων του κλάδου των οδικών μεταφορών και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, κα Στελλίνα Σιαράπη, ο νέος Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κος Ναπολέων Μαραβέγιας και στελέχη του γραφείου του Υπουργού. Από πλευράς φορέων ο Πρόεδρος της ΟΦΑΕ κ. Απόστολος Κενανίδης, ο Πρόεδρος της ΠΕΕΔ κ. Δημήτριος Κιούσης, ο Αντιπρόεδρος του ΠΣΕΕΟΜ κ. Παναγιώτης Σκλήβας, καθώς και η κα Ηρώ Δουμάνη, Αντιπρόεδρος της IRU.

Ανανέωση στόλου και χρηματοδοτικά κίνητρα

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, επιβεβαιώθηκε από πλευράς ΟΦΑΕ και Υπουργείου η κοινή αντίληψη ότι ο ρόλος των οδικών μεταφορών είναι κρίσιμος για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την απρόσκοπτη λειτουργία του εφοδιασμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Υπουργός τόνισε τη σημασία της ύπαρξης ενός σύγχρονου και ασφαλούς στόλου οχημάτων, ως βασικής προϋπόθεσης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας του κλάδου.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη για πρακτικά, ρεαλιστικά και κλιμακούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και για στοχευμένα φορολογικά κίνητρα, τα οποία θα διευκολύνουν τη σταδιακή ανανέωση του στόλου των βαρέων οχημάτων.

Ανάπτυξη συνεργειών και αναδιάρθρωση της αγοράς

Η ΟΦΑΕ τόνισε τη δέσμευσή της στην προώθηση συνεργασιών και συγκέντρωσης στόλου σε οργανωμένα επιχειρηματικά σχήματα, ως μέσο ενίσχυσης της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς εξωστρέφειας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός αναγνώρισε τη σημασία αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης και συμφώνησε στην ανάγκη ανάπτυξης μέτρων που θα ευνοούν και θα στηρίζουν τέτοιες συνεργασίες, ιδίως μέσω φορολογικών κινήτρων και χαμηλότοκων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ρύθμιση τροφοδοσίας της αγοράς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης τα ζητήματα των ωραρίων τροφοδοσίας της αγοράς, καθώς και οι περιορισμοί κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, τόσο στον άξονα του Κηφισού όσο και στην παλαιά Εθνική Οδό.

Η αντιπροσωπεία των φορέων ανέδειξε τις σοβαρές προκλήσεις που δημιουργούν πιεστικές και οριζόντιες ρυθμίσεις στις λειτουργικές συνθήκες της αγοράς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και τεκμηρίωσης πριν από οποιαδήποτε ρυθμιστική παρέμβαση.

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδιαστικές αλλαγές σε χρόνους ή τρόπους λειτουργίας χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησης του Πάρκου Φυλής, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην Αττική και στη βελτίωση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αντιστοίχως, συζητήθηκε και ο περιορισμός ευθύνης του εθνικού μεταφορέα μέσα από την εφαρμογή της Σύμβασης CMR και στο εσωτερικό της αγοράς.

Επίσης, έγινε αναφορά και στον ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στο οποίο εκπροσωπούνται θεσμικά τόσο η ΟΦΑΕ όσο και η ΠΕΕΔ. Οι εκπρόσωποι των φορέων υπογράμμισαν τη σημασία του Συμβουλίου ως δομημένου μηχανισμού διαλόγου και συντονισμού μεταξύ Πολιτείας και αγοράς, επισημαίνοντας ότι, μέσα από τη στενή συνεργασία του Προεδρείου και των Μελών του, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη θετικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων για τον κλάδο.

Χαιρετίζουμε τη διάθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης για συστηματικό και σταθερό διάλογο με τους επαγγελματικούς φορείς και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε με τεκμηριωμένες προτάσεις στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των οδικών μεταφορών.