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Λαβρόφ κατηγορεί, Ζελένσκι διαψεύδει: Νέα ένταση για «επίθεση» με 91 drones στην κατοικία Πούτιν
Ειδήσεις
17:54 - 29 Δεκ 2025

Λαβρόφ κατηγορεί, Ζελένσκι διαψεύδει: Νέα ένταση για «επίθεση» με 91 drones στην κατοικία Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές εντάσεις προκάλεσε η δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής επίθεση με drones κατά της κρατικής κατοικίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Αμέσως μετά τις δηλώσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέκρουσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς» και τονίζοντας ότι αποτελούν προσπάθεια του Κρεμλίνου να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, η Ουκρανία προσπάθησε το βράδυ της Κυριακής 28/12 προς τα ξημερώματα Δευτέρας 29/2 να πλήξει την προεδρική κατοικία με 91 drones. Ο Λαβρόφ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα αναθεωρήσει τη διαπραγματευτική της θέση λαμβάνοντας υπόψη «τη μετατροπή του καθεστώτος του Κιέβου σε πολιτική κρατικής τρομοκρατίας», όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο Tass. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ήδη καθοριστεί οι στόχοι και ο χρόνος των ενδεχόμενων ρωσικών αντιποίνων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές από την υποτιθέμενη επίθεση.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι ισχυρισμοί της Ρωσίας είναι «ψέματα» και προειδοποίησε ότι η Μόσχα επιχειρεί να δημιουργήσει πρόσχημα για να στοχεύσει κυβερνητικά κτήρια στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε, επίσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν ανάλογα στις ρωσικές απειλές, ενισχύοντας τη διεθνή στήριξη απέναντι στις ενέργειες της Μόσχας.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση εντείνει την ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τις δηλώσεις να έρχονται σε μια περίοδο προσπάθειας διαπραγματεύσεων και ειρηνευτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα εγείρουν ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στρατιωτικών κινήσεων στην περιοχή.

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