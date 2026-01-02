Αλλαγή στάσης από το Μαδούρο: Ανοιχτός τόσο για συνομιλίες όσο και για επενδύσεις από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απηύθυνε κάλεσμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας του να προχωρήσουν από κοινού σε σοβαρές συνομιλίες για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και προσφέροντας στις αμερικανικές εταιρείες άμεση πρόσβαση στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο Μαδούρο χαρακτήρισε τη Βενεζουέλα «αδελφική χώρα» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και «φιλική κυβέρνηση». Υπενθύμισε δε ότι όταν μίλησε με τον Τραμπ τον Νοέμβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναγνωρίσει την εξουσία του.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια αυτά σηματοδοτούν αλλαγή στη στάση του Μαδούρο απέναντι στις ΗΠΑ, από τότε που οι τελευταίες ξεκίνησαν μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση στη νότια Καραϊβική. Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον «παράτυπο» Μαδούρο ότι διευθύνει ένα ναρκο-κράτος και τον έχει απειλήσει με απομάκρυνση από την εξουσία.

Ο Μαδούρο έχει αρνηθεί από την πλευρά του κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με εγκληματικές δραστηριότητες και υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να τον ανατρέψουν για να ελέγξουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου και σπάνιων γαιών της Βενεζουέλας.

Σε μια εκδήλωση λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο Μαδούρο προέτρεψε τον Τραμπ να ασχοληθεί με τα εσωτερικά του προβλήματα, λέγοντας: «Ειλικρινά, αν ξαναμιλήσω μαζί του, θα του πω ότι ο καθένας πρέπει να ασχοληθεί με τις εσωτερικές του υποθέσεις».

Στα τελευταία σχόλιά του, ο Μαδούρο είπε στον δημοσιογράφο: «Στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών λέω αυτό που πάντα λέω: η Βενεζουέλα είναι μια αδελφική χώρα… μια φιλική κυβέρνηση.

Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά, με τα στοιχεία στο τραπέζι. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ γνωρίζει ότι, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές στους διαμεσολαβητές τους, αν θέλουν να μιλήσουν σοβαρά για συμφωνία κατά της διακίνησης ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αν θέλουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη να δεχθεί επενδύσεις των ΗΠΑ όπως αυτές της Chevron, όπου, όποτε και όπως θέλουν να τις πραγματοποιήσουν».