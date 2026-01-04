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Πανηγυρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση: «Δεν παίζεις παιχνίδια με τον Τραμπ» - Η επιστροφή του «Δόγματος Μονρόε»
Ειδήσεις
13:33 - 04 Ιαν 2026

Πανηγυρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση: «Δεν παίζεις παιχνίδια με τον Τραμπ» - Η επιστροφή του «Δόγματος Μονρόε»

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο, ο Λευκός Οίκος επιδεικνύει έντονη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν παίζει» όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Μέσω ανεπίσημων αναρτήσεων, memes και εικόνων, η αμερικανική κυβέρνηση πανηγυρίζει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για την αποφασιστικότητά της.

Ένα από τα memes που κυκλοφόρησαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγραφε χαρακτηριστικά: «ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΡΑΜΠ». Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τραμπ με το ακρωνύμιο «FAFO» («F-Around and Find Out»), ενώ στο Truth Social ο πρόεδρος ανέβασε βίντεο με τον Μαδούρο να προκαλεί: «Come get me!», συνοδευόμενο από εικόνες φαλακρού αετού και εκτοξεύσεις πυραύλων, με το τραγούδι «Thunderstruck» των AC/DC στο φόντο.

Η πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Κέιτι Μίλερ, ανήρτησε επίσης χάρτη της Γροιλανδίας με αμερικανική σημαία και τη λεζάντα «SOON», υπενθυμίζοντας τη συζήτηση του Τραμπ για πιθανή εξαγορά της από τις ΗΠΑ, με τον Δανό πρεσβευτή να απαντά φιλικά αλλά αποφασιστικά ότι οι δύο χώρες πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται ως σύμμαχοι.

Η επαναφορά του Δόγματος Μονρόε και οι επόμενες κινήσεις Τραμπ

Η διοίκηση Τραμπ φαίνεται να επιστρέφει στο «Δόγμα Μονρόε», ενισχύοντας τη στρατηγική εστίαση των ΗΠΑ στη «σφαίρα επιρροής» της Λατινικής Αμερικής και περιορίζοντας την παγκόσμια δέσμευση της Ουάσιγκτον. Η κίνηση αυτή στοχεύει όχι μόνο στην εγκαθίδρυση νέων καθεστώτων σε χώρες όπως η Βενεζουέλα, αλλά και στη συγκράτηση της επιρροής άλλων δυνάμεων στην περιοχή, ιδιαίτερα της Κίνας.

Οι δηλώσεις Τραμπ για την Κούβα και το Μεξικό έδειξαν την πρόθεση των ΗΠΑ να εμπλακούν περισσότερο σε αυτά τα κράτη. Στην περίπτωση της Κούβας, ο πρόεδρος χαρακτήρισε τη χώρα «αποτυχημένο έθνος» και υπογράμμισε την ανάγκη για «βοήθεια στους πολίτες και στους μετανάστες». Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, σημείωσε ότι η κυβέρνηση στην Αβάνα θα έπρεπε να ανησυχεί για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ. Παράλληλα, η Κολομβία και το Μεξικό βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να επισημαίνει την παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία και να δηλώνει ότι «κάτι πρέπει να γίνει» με το Μεξικό.

Η επαναφορά του «Δόγματος Μονρόε» δεν αποκλείει ακόμη και στρατηγική αντιμετώπιση της Κίνας στην Ταϊβάν, ενώ ο Τραμπ απέφυγε να καταδικάσει ευθέως την Πεκίνο, αναφέροντας ότι δεν είναι «ενθουσιασμένος» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Παράλληλα, η διοίκηση εμφανίζεται έτοιμη να εκμεταλλευτεί τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, τα οποία αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την εγκατάσταση της νέας ομάδας διακυβέρνησης στο Καράκας.

Η στρατηγική του Τραμπ σηματοδοτεί την επιβεβαίωση της πολιτικής «ελέγχου της αυλής» στη Λατινική Αμερική, με αυξημένες πιθανότητες παρέμβασης και εγκαθίδρυσης καθεστώτων σύμφωνα με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και παράλληλη συγκράτηση παγκόσμιων δεσμεύσεων.

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