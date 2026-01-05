Νέο μήνυμα ισχύος των ΗΠΑ: Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο!

Με μια ανάρτηση έντονου συμβολισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν νέο μήνυμα ισχύος και γεωπολιτικής αποφασιστικότητας. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενη από τη φράση «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο», επαναφέροντας στο προσκήνιο τη στρατηγική αντίληψη της Ουάσινγκτον για την αμερικανική ήπειρο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει τη θέση του, τονίζοντας ότι «αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας». Το μήνυμα ερμηνεύεται ως σαφής προειδοποίηση προς τρίτες δυνάμεις και επιβεβαίωση της πρόθεσης των ΗΠΑ να διατηρήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις της περιοχής. This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z January 5, 2026