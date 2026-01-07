Λευκός Οίκος: Στο τραπέζι η στρατιωτική επιλογή για τη Γροιλανδία – Ρούμπιο: Στόχος η αγορά του νησιού

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν «ένα εύρος επιλογών» προκειμένου να αποκτήσουν τη Γροιλανδία — συμπεριλαμβανομένης και της «χρήσης του αμερικανικού στρατού», δήλωσε την Τρίτη (7/1) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Η δήλωση αυτή κλιμακώνει περαιτέρω την ήδη επιθετική ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, την οποία ο πρόεδρος εδώ και καιρό επιδιώκει να εντάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως σημειώνει το CNBC.

Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το αρκτικό νησί για λόγους εθνικής ασφάλειας, επισημαίνοντας τις δραστηριότητες της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή.

Η Γροιλανδία είναι έδαφος της Δανίας, η οποία — όπως και οι ΗΠΑ — είναι μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Οι ηγέτες της Δανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ εξέδωσαν το πρωί της Τρίτης κοινή δήλωση, απαντώντας στις ολοένα και πιο έντονες επιθυμίες του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία», ανέφερε η δήλωσή τους.

Το νέο σχόλιο της Λίβιτ για τη Γροιλανδία έγινε αφού είχε ήδη εκδοθεί αυτή η κοινή δήλωση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην Αρκτική», ανέφερε η Λίβιτ σε γραπτή δήλωση στο CNBC.

«Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή που βρίσκεται στη διάθεση του αρχιστράτηγου», πρόσθεσε.

Ρούμπιο: Στόχος η αγορά της Γροιλανδίας

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να είπε σε κλειστή ενημέρωση προς τους νομοθέτες τη Δευτέρα ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τρίτη το απόγευμα.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για την προσάρτηση τόσο της Γροιλανδίας όσο και του Καναδά στις ΗΠΑ, καθώς και για τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά. Οι αμφιλεγόμενες αυτές δηλώσεις έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, αν και ορισμένοι τις χαρακτήρισαν μη σοβαρές και απίθανο να υλοποιηθούν στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Η ανανεωμένη συζήτηση του προέδρου για τη Γροιλανδία έχει προκαλέσει πιο σοβαρές ανησυχίες τις τελευταίες ημέρες, μετά την είσοδο του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Μετά την επιχείρηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να καταστεί δυνατή μια ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εισέλθουν στη Βενεζουέλα για να «διορθώσουν» τις ενεργειακές υποδομές της χώρας και ότι οι εταιρείες αυτές «θα αποζημιωθούν» για τις προσπάθειές τους.

Σε συνέντευξή του στο The Atlantic την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει σε άλλους να αποφασίσουν τι σημαίνει η επέμβαση στη Βενεζουέλα για τη Γροιλανδία.

Αντίθετοι οι Δημοκρατικοί

«Έχει χάσει εντελώς τα λογικά του», δήλωσε στο CNBC ο βουλευτής Τζιμ ΜακΓκόβερν (Δημοκρατικός, Μασαχουσέτη), όταν ρωτήθηκε για τις απειλές του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

«Νομίζω ότι πρέπει να τον παίρνουμε στα σοβαρά, γιατί κάνει εξωφρενικά πράγματα», πρόσθεσε.

Ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ δήλωσε τη Δευτέρα στο CNN ότι οι ΗΠΑ «θα έπρεπε να έχουν τη Γροιλανδία ως μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Μίλερ αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού με τη βία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι τέτοιες ερωτήσεις είναι θεωρητικές. «Κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας», είπε.

Ωστόσο, ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι (Δημοκρατικός, Κονέκτικατ) δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «φυσικά» θα έπρεπε να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία απέναντι στις ΗΠΑ, αν χρειαστεί.

«Αυτό προβλέπει το Άρθρο 5. Το Άρθρο 5 δεν είχε προβλέψει ότι η εισβάλλουσα χώρα θα ήταν μέλος του ΝΑΤΟ», είπε. «Γελάμε, αλλά αυτό δεν είναι πια κάτι για γέλια, γιατί νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο σοβαρός».

Την Τρίτη, ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαγιέγκο (Δημοκρατικός, Αριζόνα) ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει ψήφισμα στο Κογκρέσο για να εμποδίσει τον Τραμπ να εισβάλει στη Γροιλανδία.

«ΞΥΠΝΗΣΤΕ. Ο Τραμπ μας λέει ακριβώς τι θέλει να κάνει», έγραψε σε ανάρτησή του στο X. «Πρέπει να τον σταματήσουμε πριν εισβάλει σε άλλη μία χώρα από παρόρμηση».

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