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Καιρός να τελειώνουμε με το αυταρχικό καθεστώς της Γροιλανδίας, Μαδουραίοι
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
19:59 - 05 Ιαν 2026

Καιρός να τελειώνουμε με το αυταρχικό καθεστώς της Γροιλανδίας, Μαδουραίοι

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Δυστυχώς, είμαστε για ακόμα μια φορά αναγκασμένοι να πάρουμε θέση για τα αυτονόητα, αφού ορισμένοι πολιτικοί μας επιλέγουν να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα και να κάνουν πως δεν βλέπουν τα δεινά που φέρνουν οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν το κρύβει. Αμέσως μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα άρχισε να στοχοποιεί κι άλλες χώρες.

Εξαγριώθηκαν, όμως, ορισμένοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ με όσους υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο για τον «αριστερό» δικτάτορα Μαδούρο. Λες και δεν άκουσαν ότι ο Τραμπ, που δεν πήρε καν άδεια από το Κογκρέσο, ετοιμάζεται να πράξει το ίδιο και σε άλλες χώρες. Μήπως είναι δυνάστης ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας ή μήπως δεν έχουν εκλεγεί δημοκρατικά οι ηγέτες σε Κολομβία και Μεξικό;

Ας τους θυμίσουμε λοιπόν πως το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που έχει εξασφαλίσει σχεδόν 80 χρόνια ειρήνης στην Ευρώπη και το δυτικό κόσμο.

Ο Τραμπ και οι εν Ελλάδι υποστηρικτές του (πχ Άδωνις και Βορίδης) είναι αυτοί που δαιμονοποιούν τα διεθνή όργανα για να υπερασπιστούν τη δική τους ατζέντα, που δυστυχώς δεν θα φέρει τίποτα καλό στον κόσμο.

Ο Τραμπ, άλλωστε, συνέλαβε τον Μαδούρο, αλλά δεν έχει καμία πρόθεση να ξηλώσει το καθεστώς του. Θέλει απλώς έναν δικό του αχυράνθρωπο στην ηγεσία της χώρας. Ο Μαδούρο είχε σχέσεις με το Ιράν, την Κίνα και τη Ρωσία. Τώρα, λογικά θα επιλεγεί ένα άτομο που θα προτιμήσει το άρμα του Τραμπ και έτσι θα ξεκινήσουν οι μπίζνες με τα πετρέλαια, για να πάρουν το πάνω χέρι οι ΗΠΑ.

Αλλά το χειρότερο βέβαια δεν είναι αυτό. Είναι ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να κάνει τα ίδια και χειρότερα, πολλές φορές ακόμα. Σε οποιαδήποτε χώρα για οποιοδήποτε λόγο θέλει να φέρει στα μέτρα του. Πχ τη Γροιλανδία για στρατιωτικούς λόγους, την Κολομβία επειδή έχει αριστερή κυβέρνηση, το Μεξικό, το Ιράν κλπ.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε πως μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατασκευαστεί μία κατηγορία για οποιονδήποτε νόμιμα εκλεγμένο ηγέτη στον κόσμο. Άλλωστε, για τη Γροιλανδία ο Τραμπ μόνο που δεν την έχει κατηγορήσει ότι λιώνει επίτηδες τους πάγους για να πείσει ότι υπάρχει κλιματική κρίση.

Έγκριτοι αναλυτές θεωρούν επίσης ότι αργά ή γρήγορα ο Τραμπ θα κάνει επικίνδυνα παιχνίδια και με τον Καναδά, αν δεν συμμορφωθεί στις υποδείξεις.

Τα μαθήματα δημοκρατίας από τον Τραμπ και τους ακολούθους του είναι, λοιπόν, για γέλια και για κλάματα.

Όσο για τα δικά μας και την περιβόητη δήλωση Μητσοτάκη, ήταν επιεικώς απερίσκεπτη. Το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας αποτελούν θεμέλια της εξωτερικής μας πολιτικής.

Όταν ο Τραμπ πει σε Έλληνες και Τούρκους ότι «δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα», καθώς προέχει να γίνουν τα deals στην ανατολική Μεσογειο, τότε θα μας πνίξουν τα κροκοδείλια δάκρυα που θα τρέξουν ποτάμι.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/01/2026 - 16:33
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