Ταγιάνι: Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θέλει να εισβάλει στη Γροιλανδία

«Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θέλει να πραγματοποιήσει εισβολή στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σε εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης της Rai.

Σημείωσε, μάλιστα, πως «ο Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας με ρεπουμπλικανούς βουλευτές είπε ότι ενδεχομένως θα ήθελαν να την αγοράσουν, αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό».

«Ο Ρούμπιο, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα συναντήσει την πολιτική ηγεσία της Δανίας με στόχο να συζητήσουν το θέμα της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι, για να συμπληρώσει ότι η Ιταλία, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αναγνωρίζει στην ίδια τη Γροιλανδία και τη Δανία το δικαίωμα της απόφασης για την τύχη του νησιού.

«Η Αρκτική είναι βασικής σημασίας για την ασφάλεια όλων μας στη Δύση. Παραμένουν ως έχουν όμως, η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα, το απαραβίαστο των συνόρων της Γροιλανδίας», είπε καταληκτικά ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.