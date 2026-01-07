Γροιλανδία: Συντηρεί το πολεμικό κλίμα ο Λευκός Οίκος – Επίκειται συνάντηση Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους

Ενώ το κλίμα είναι ήδη ταραγμένο και εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων κι ανησυχιών, μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ανοιχτό άφησε και σήμερα (7/1) η Κάρολαϊν Λέβιτ το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία, επαναλαμβάνοντας ότι «όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, από τη μεριά του, συνέχισε να κάνει λόγο για «αγορά του νησιού», ενώ δήλωσε πως θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με Δανούς αξιωματούχους, στον απόηχο της αναζωπύρωσης του αμερικανικού ενδιαφέροντος για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από αίτημα για συνομιλίες τόσο από τον υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας όσο και από τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας.

Υπογράμμισε ότι η βασική πρόθεση του Τραμπ ήταν ανέκαθεν η αγορά της Γροιλανδίας, σημειώνοντας ότι ο στόχος αυτός είχε διατυπωθεί ξεκάθαρα ήδη από την πρώτη προεδρική του θητεία.

«Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το είχε συζητήσει στην πρώτη του θητεία και δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που εξέτασε το πώς θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι και ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν είχε στο παρελθόν διερευνήσει την ίδια ιδέα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, λέγοντας ότι εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εθνική ασφάλεια της χώρας, θα προχωρήσουν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κάθε πρόεδρος έχει πάντα αυτή την επιλογή. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για τη Γροιλανδία, αλλά γενικά: αν ο πρόεδρος εντοπίσει απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα».

Ο Ρούμπιο τόνισε πάντως ότι οι διπλωμάτες προτιμούν, όπου είναι δυνατόν, να επιλύουν τέτοια ζητήματα με ειρηνικούς τρόπους. Συνέδεσε, μάλιστα, τη στάση αυτή με την περίπτωση της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε εκεί να βρει λύση μέσω της διπλωματίας.

«Προσπαθήσαμε επανειλημμένα να επιτύχουμε μια λύση που δεν θα απαιτούσε να πάμε και να αρπάξουμε έναν κατηγορούμενο έμπορο ναρκωτικών. Δυστυχώς, χωρίς επιτυχία», σημείωσε.

Σε ερωτήσεις που δέχθηκε σχετικά με τη Γροιλανδία και το γιατί οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, η Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν συνηθίζει να προαναγγέλλει τη στρατηγική της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ όταν εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά η πρώτη του επιλογή ήταν πάντα η διπλωματία», ανέφερε.

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα κέρδιζαν οι ΗΠΑ από τον έλεγχο της Γροιλανδίας, δεδομένου ότι ήδη διαθέτουν στρατιωτικές βάσεις και παρουσία εκεί, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι πρόκειται για ενίσχυση του ελέγχου στην Αρκτική περιοχή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, στόχος είναι «να διασφαλιστεί ότι η Κίνα, η Ρωσία και οι αντίπαλοί μας δεν θα συνεχίσουν την επιθετικότητά τους σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική και στρατηγική περιοχή».

Για το ΝΑΤΟ

Ερωτηθείσα για το αν ο Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στο ΝΑΤΟ και στο Άρθρο 5 της Συμμαχίας περί αμοιβαίας άμυνας, η Λέβιτ επανέλαβε το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμη κι αν το ΝΑΤΟ δεν είναι εκεί για εμάς».

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, από τη μεριά της, ανέφερε, πάντως, πως μία ενδεχόμενη εισβολή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμανε το τέλος της βορειοατλαντικής συμμαχίας.