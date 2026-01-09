Σε γραμμή Μακρόν η Μελόνι: Η Ευρώπη να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσία

Την ανάγκη η Ευρώπη να επανεκκινήσει τον διάλογο με τη Ρωσία υπογράμμισε την Παρασκευή η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι «απολύτως πρόωρο» να τεθεί ζήτημα επιστροφής της Μόσχας στην Ομάδα των G7.

Η Μελόνι δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει καλέσει την Ευρώπη να εμπλακεί ενεργά σε συνομιλίες με τη Ρωσία, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο Μακρόν έχει δίκιο. Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να μιλήσει και με τη Ρωσία», ανέφερε κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το νέο έτος. Όπως σημείωσε, αν η Ευρώπη συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις συνομιλώντας μόνο με τη μία πλευρά, η συμβολή της κινδυνεύει να είναι περιορισμένη.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν ενταθεί από τον Νοέμβριο, χωρίς ωστόσο η Μόσχα να έχει δείξει διάθεση για ουσιαστικές παραχωρήσεις ή αποδοχή των εγγυήσεων ασφαλείας που προτείνουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει έναν ενιαίο απεσταλμένο για απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να αποφευχθεί η πολυφωνία. «Αν ανοίξουμε διάλογο με τη Ρωσία με αποσπασματικό και ανοργάνωτο τρόπο, θα κάνουμε χάρη στον Πούτιν», προειδοποίησε.

Τέλος, επανέλαβε ότι η Ιταλία δεν προτίθεται να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία για την εγγύηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.