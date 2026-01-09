Oreshnik: Το νέο υπερηχητικό όπλο της Ρωσίας και το μήνυμα προς Δύση και ΝΑΤΟ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε έναν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας, σε μια επίθεση που αυξάνει την ένταση του πολέμου και προκαλεί διεθνείς ανησυχίες.

Ακολουθεί μία επισκόπηση, όπως την παρουσίασε το Reuters.

Τι είναι ο πύραυλος Oreshnik;

Ο Oreshnik — που στα ρωσικά σημαίνει «φουντουκιά» — είναι ένας υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς (IRBM), σχεδιασμένος να κινείται πολύ πιο γρήγορα από τον ήχο, με αναφορές ότι ξεπερνά τις 10 φορές την ταχύτητα του ήχου.

εχωριστό χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να φέρει πολλαπλές κεφαλές που στοχεύουν διαφορετικούς στόχους ταυτόχρονα, μια δυνατότητα που συναντάται συνήθως σε διαστημικά όπλα πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς ή ακόμα και σε πυρηνικά προγράμματα. Ο πύραυλος είναι βασισμένος στο ρωσικό σύστημα RS-26 Rubezh, αρχικά αναπτυγμένο ως διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM), και μπορεί θεωρητικά να μεταφέρει πυρηνικές ή συμβατικές κεφαλές, αν και στην πρόσφατη επίθεση δεν υπάρχουν ενδείξεις χρήσης πυρηνικού φορτίου.

Η πρώτη γνωστή χρήση του Oreshnik από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο πύραυλος είχε φορέσει δοκιμαστικές ή άδειες «ψεύτικες» κεφαλές, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές. Σε εκείνη την περίπτωση είχε χτυπήσει βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Dnipro.

Τι συνέβη στη νέα επίθεση;

Στην πρόσφατη εκτόξευση, η Ρωσία δήλωσε πως χρησιμοποίησε τον πύραυλο ως απάντηση σε μια, κατά την εκδοχή της, αποτυχημένη προσπάθεια ουκρανικού drone να πλήξει κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν — μια κατηγορία που οι ουκρανικές Αρχές απέρριψαν ως ψευδή.

Η επίθεση φαίνεται ότι έπληξε εγκατάσταση κρίσιμης υποδομής στη Δυτική Ουκρανία, στην περιοχή του Λβιβ, προκαλώντας μικρές διεισδύσεις σε κατασκευές από σκυρόδεμα και κρατήρες στο έδαφος, πιθανότατα επειδή ο πύραυλος barανέφερε μη εκρηκτικές ή «δοκιμαστικές» κεφαλές και όχι πλήρη εκρηκτικό φορτίο.

Τι κάνει τον πύραυλο «ειδικό»;

Οι ικανότητές του Oreshnik — υψηλή ταχύτητα υπερηχητικής πτήσης, δυνατότητα μεταφοράς πολλαπλών κεφαλών και θεωρητική ικανότητα να φέρει πυρηνικά ή συμβατικά όπλα — τον καθιστούν ένα όπλο που, σύμφωνα με τη ρωσική ηγεσία, είναι δύσκολο έως αδύνατο να αναχαιτιστεί με υπάρχοντα αντιπυραυλικά συστήματα. Ωστόσο, πολλοί δυτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν αυτές τις εκτιμήσεις υπερβολικές και θεωρούν ότι, παρά την εξελιγμένη του μορφή, δεν αποτελεί «αλλαγή του παιχνιδιού» στο πεδίο των επιχειρήσεων.

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Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης του τώρα;

Η επίθεση με τον Oreshnik ερμηνεύεται από πολλούς παρατηρητές περισσότερο ως πολιτικό και στρατιωτικό μήνυμα παρά καθαρά στρατιωτική ενέργεια. Με δεδομένη την ένταση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και τις αυξανόμενες προοπτικές ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας από τη Δύση, η Μόσχα φαίνεται να δείχνει ότι έχει στη διάθεσή της ένα ισχυρό και συμβολικά φορτισμένο όπλο.

Τι λένε οι δυτικοί σύμμαχοι και η Ουκρανία;

Ορισμένοι Ουκρανοί αξιωματούχοι και σύμμαχοι χαρακτηρίζουν την επίθεση ως κατάφωρη κλιμάκωση ή ακόμη και έγκλημα πολέμου, τονίζοντας ότι τέτοια όπλα κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις εντάσεις και απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια.

Συνολικά, παρότι ο πύραυλος δεν φαίνεται να έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε αυτή τη φάση, η χρήση του σηματοδοτεί μια πολύ υψηλότερη στάθμη πυραυλικών επιχειρήσεων στον πόλεμο και εγείρει σημαντικά ζητήματα για την ασφάλεια στην Ευρώπη.