Μερτς: Η βία στο Ιράν είναι ένδειξη αδυναμίας - Έκκληση της Κίνας για αποκλιμάκωση της έντασης

Ο καγκελάριος της Γερμανίας καταφέρθηκε σήμερα (12/1) με έντονο τρόπο κατά της βίας που ασκούν οι ιρανικές αρχές εις βάρος των πολιτών της χώρας, χαρακτηρίζοντάς την ως «σύμπτωμα αδυναμίας». Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αχμενταμπάντ, στη βόρεια Ινδία.

«Καλώ την ηγεσία του Ιράν να φροντίσει και να προστατεύσει τον λαό της αντί να τον εκφοβίζει. Η χρήση βίας δεν δείχνει δύναμη, αλλά αποκαλύπτει αδυναμία και πρέπει να τερματιστεί άμεσα», ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα απηύθυνε έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ιράν να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αποκατάσταση της ηρεμίας. Το Πεκίνο επανέλαβε παράλληλα την πάγια θέση του κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου αμερικανικής στρατιωτικής δράσης.

«Η Κίνα ανέκαθεν αντιτίθεται σε κάθε μορφή ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για «πολύ ισχυρές επιλογές» που εξετάζει ο αμερικανικός στρατός σε σχέση με το Ιράν.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το Πεκίνο εκφράζει την ελπίδα του πως οι ιρανικές αρχές και ο λαός θα καταφέρουν να υπερβούν τις παρούσες προκλήσεις και να διαφυλάξουν τη σταθερότητα της χώρας, καλώντας παράλληλα όλες τις πλευρές να εντείνουν τις προσπάθειές τους υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.