Γερμανία: Το SPD προτείνει «καλάθι του νοικοκυριού» με σταθερές τιμές τροφίμων

Με φόντο την αύξηση κατά 33% των τιμών τροφίμων από το 2020, οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες (SPD) στη Γερμανία προτείνουν ένα «καλάθι του νοικοκυριού» με βασικά προϊόντα σε σταθερές και προσιτές τιμές, στοχεύοντας στην άμεση ανακούφιση των καταναλωτών και στη στήριξη των εγχώριων παραγωγών.

Η πρωτοβουλία έρχεται ενόψει της «Πράσινης Εβδομάδας» στο Βερολίνο, της μεγαλύτερης έκθεσης αγροτικών προϊόντων στον κόσμο, που ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή, και έρχεται να απαντήσει στις διαμαρτυρίες των Γερμανών αγροτών για τις πιέσεις που δέχονται να πωλούν σε ολοένα και χαμηλότερες τιμές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Αγροτών, Γιόαχιμ Ρουκβίντ, περιέγραψε την κατάσταση ως «εν μέρει καταστροφική σε πολλούς τομείς της αγροτικής παραγωγής».

Το «καλάθι του νοικοκυριού»

Το SPD προτείνει οι αλυσίδες λιανικής να προσφέρουν εθελοντικά ένα καλάθι με βασικά τρόφιμα, που παράγονται στη Γερμανία και περιλαμβάνουν όλες τις σημαντικές κατηγορίες προϊόντων. Η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Έσρα Λίμπαχερ, επισημαίνει ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν αφόρητες πιέσεις: «Πάρα πολλοί διερωτώνται στο τέλος του μήνα αν θα τους απομείνουν χρήματα για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βούτυρο ή περιστασιακά κρέας ή ψάρι».

Καταπολέμηση παραπλανητικών συσκευασιών

Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, το SPD στοχεύει στη μείωση των παραπλανητικών συσκευασιών στα ράφια των σουπερμάρκετ. Οι κρυφές αυξήσεις τιμών με λιγότερο περιεχόμενο ή χαμηλότερης ποιότητας συστατικά έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στους καταναλωτές. Οι Σοσιαλδημοκράτες προτείνουν υποχρεωτική σήμανση και ενδεχόμενη ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία για αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές.

Διαφάνεια τιμών από το χωράφι στο ράφι

Στο σχέδιό τους προβλέπεται η σύσταση κρατικής υπηρεσίας παρακολούθησης τιμών, που θα διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια στους μηχανισμούς διαμόρφωσης τιμών και θα παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις για στρεβλώσεις της αγοράς. «Οι αγρότες χρειάζονται δίκαιες τιμές, όχι τις χαμηλότερες. Όμως αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προσιτές τιμές για τον καταναλωτή», τόνισε η Λίμπαχερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ παραγωγών και νοικοκυριών.

Η πρόταση των Σοσιαλδημοκρατών αποτυπώνει την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή, δημιουργώντας ένα μοντέλο σταθερών και διαφανών τιμών που θα ωφελεί καταναλωτές και αγρότες ταυτόχρονα.