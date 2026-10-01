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ifo: Αισθητή βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών στη Γερμανία
Ειδήσεις
09:26 - 01 Οκτ 2026

ifo: Αισθητή βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom

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Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών σημείωσε εκ νέου σημαντική άνοδο τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε στις 24,8 μονάδες, από 16,5 μονάδες τον Αύγουστο.

Η αξιολόγηση των εταιρειών για την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά, από τις 15,0 στις 29,0 μονάδες. Αύξησαν επίσης τις προσδοκίες τους. «Ο κλάδος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε ατμομηχανή της γερμανικής βιομηχανίας», δήλωσε ο ειδικός του ifo Κλάους Βόλραμπε. «Ενώ πολλοί κλάδοι της μεταποίησης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ασθενή ζήτηση, εδώ η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ήδη αισθητά καλύτερη».

Η ζήτηση στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ήταν εξαιρετικά ισχυρή τον Σεπτέμβριο. Οι εταιρείες κατέγραψαν σημαντικά περισσότερες νέες παραγγελίες και, για πρώτη φορά εδώ και κάποιο διάστημα, δήλωσαν ικανοποιημένες από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών τους. Αντίστοιχα, τα σχέδια παραγωγής δείχνουν επέκταση της δραστηριότητας: οι επιχειρήσεις προτίθενται να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται επίσης ώθηση από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Οι προσδοκίες για τις εξαγωγές στον κλάδο αυξήθηκαν περαιτέρω, την ώρα που άλλοι κλάδοι αναμένουν ασθενέστερη δραστηριότητα στις αγορές του εξωτερικού.

Ωστόσο, η ισχυρή κατάσταση των παραγγελιών συνοδεύεται και από προκλήσεις. Περίπου το 40% των εταιρειών αναφέρει ελλείψεις σε ενδιάμεσα αγαθά. Παράλληλα, περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές πώλησής τους. «Η ζήτηση δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Η προσφορά ενδιάμεσων αγαθών, από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημείο συμφόρησης», δήλωσε ο Βόλραμπε.

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