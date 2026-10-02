Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια

Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική χημική βιομηχανία βελτιώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο. Ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε στις +5,5 μονάδες, από -2,6* μονάδες τον Αύγουστο.

Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον εκ νέου θετικές ως προς την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις +8,8 μονάδες. Παράλληλα, οι επιχειρηματικές προσδοκίες βελτιώθηκαν αισθητά, από -15,0* σε +2,3 μονάδες. «Οι πελάτες στη Γερμανία και στο εξωτερικό συνεχίζουν να αναπληρώνουν τα αποθέματά τους και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για να το κάνουν», σημειώνει η ειδικός του ifo για τον κλάδο, Anna Wolf.

Η ανάκαμψη της χημικής βιομηχανίας στηρίζεται στις εξαγωγές και στην αύξηση των παραγγελιών από τον μεταποιητικό τομέα. Θετική επίδραση έχουν επίσης οι υψηλότερες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, μέσω των αντίστοιχων αγορών ενδιάμεσων αγαθών. Ωστόσο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών εξακολουθεί να θεωρείται πολύ χαμηλό. Παρά τη βελτίωση σε σχέση με τον Μάιο του 2026, το υψηλό επίπεδο του κόστους διατηρεί την κατάσταση των κερδών υπό πίεση. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν νέες περικοπές θέσεων εργασίας.

«Η ανάκαμψη είναι εύθραυστη, καθώς η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών βασίζεται σε προσωρινούς παράγοντες, μεταξύ άλλων στις απώλειες παραγωγής και στις διαταραχές των εφοδιαστικών αλυσίδων στην περιοχή του Κόλπου. Τα μειονεκτήματα που συνδέονται με την εγκατάσταση στη Γερμανία παραμένουν, ενώ οι περικοπές θέσεων εργασίας συνεχίζονται», υπογραμμίζει η Wolf.