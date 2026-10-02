ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια
Ειδήσεις
09:15 - 02 Οκτ 2026

Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική χημική βιομηχανία βελτιώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο. Ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε στις +5,5 μονάδες, από -2,6* μονάδες τον Αύγουστο. 

Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον εκ νέου θετικές ως προς την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις +8,8 μονάδες. Παράλληλα, οι επιχειρηματικές προσδοκίες βελτιώθηκαν αισθητά, από -15,0* σε +2,3 μονάδες. «Οι πελάτες στη Γερμανία και στο εξωτερικό συνεχίζουν να αναπληρώνουν τα αποθέματά τους και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για να το κάνουν», σημειώνει η ειδικός του ifo για τον κλάδο, Anna Wolf.

Η ανάκαμψη της χημικής βιομηχανίας στηρίζεται στις εξαγωγές και στην αύξηση των παραγγελιών από τον μεταποιητικό τομέα. Θετική επίδραση έχουν επίσης οι υψηλότερες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, μέσω των αντίστοιχων αγορών ενδιάμεσων αγαθών. Ωστόσο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών εξακολουθεί να θεωρείται πολύ χαμηλό. Παρά τη βελτίωση σε σχέση με τον Μάιο του 2026, το υψηλό επίπεδο του κόστους διατηρεί την κατάσταση των κερδών υπό πίεση. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν νέες περικοπές θέσεων εργασίας.

«Η ανάκαμψη είναι εύθραυστη, καθώς η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών βασίζεται σε προσωρινούς παράγοντες, μεταξύ άλλων στις απώλειες παραγωγής και στις διαταραχές των εφοδιαστικών αλυσίδων στην περιοχή του Κόλπου. Τα μειονεκτήματα που συνδέονται με την εγκατάσταση στη Γερμανία παραμένουν, ενώ οι περικοπές θέσεων εργασίας συνεχίζονται», υπογραμμίζει η Wolf.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της
Ειδήσεις

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της

Συσσώρευση χρεών: Νέα ληξιπρόθεσμα €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο οκτάμηνο
Οικονομία

Συσσώρευση χρεών: Νέα ληξιπρόθεσμα €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο οκτάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Αισθητή βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Αισθητή βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών στη Γερμανία

Μπλόκο των Βόρειων στον προϋπολογισμό της ΕΕ: Περικοπές εκατοντάδων δισ. και «όχι» στον κοινό δανεισμό
Ειδήσεις

Μπλόκο των Βόρειων στον προϋπολογισμό της ΕΕ: Περικοπές εκατοντάδων δισ. και «όχι» στον κοινό δανεισμό

Γερμανία: Εντείνονται οι πιέσεις για αυξήσεις τιμών – Πάνω από 3% ο πληθωρισμός τους επόμενους μήνες
Ειδήσεις

Γερμανία: Εντείνονται οι πιέσεις για αυξήσεις τιμών – Πάνω από 3% ο πληθωρισμός τους επόμενους μήνες

ifo: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δασμών κατά της Κίνας
Ειδήσεις

ifo: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δασμών κατά της Κίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 09:46

Ρεύμα: «Τσιμπάνε» οι τιμές τον Οκτώβριο – Γιατί τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν τους καταναλωτές

Οικονομία
02/10/2026 - 09:43

Με πόρους του ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής

Οικονομία
02/10/2026 - 09:41

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, σημαντική ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Φορολογία
02/10/2026 - 09:36

ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για τις Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:36

Στ. Αραμπατζή: Η βουλευτής της ΝΔ ελέγχεται για το αν έκανε μπότοξ στο μικροβιολογικό ιατρείο της

Πολιτική
02/10/2026 - 09:30

Πιερρακάκης: Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:15

Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/10/2026 - 09:03

Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Οικονομία
02/10/2026 - 08:41

Συσσώρευση χρεών: Νέα ληξιπρόθεσμα €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο οκτάμηνο

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:32

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:14

Η ανατροπή του Brexit βρίσκεται στο τραπέζι, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα - Τι εκτιμούν αναλυτές

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:05

Η Ουκρανία εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο που είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:00

Η ιστορία του 38χρονου ήρωα-κυβερνήτη που απέκρουσε την επίθεση στην πτήση της FlyDubai

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 07:51

ΔΕΗ: Οι τιμές για τον Οκτώβριο - Τι ισχύει για πράσινα και μπλε τιμολόγια

Ομόλογα
02/10/2026 - 07:49

Ομόλογα: Γιατί εκτινάσσονται οι αποδόσεις – Δέκα παράγοντες που πιέζουν τις αγορές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:35

ΗΠΑ – Ευρώπη: «Παζάρι» για τα αποθέματα ντίζελ με φόντο τις τιμές

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:08

Ιράν: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών με ανταλλάγματα – Τι ζητά

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:50

Σάμος: Στη Δικαιοσύνη έξι μαθητές για καταλήψεις – Μαζί τους ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:38

Αιθιοπία – Ερυθραία: Κόβουν τους διπλωματικούς τους δεσμούς εν μέσω νέας έντασης

Υγεία
01/10/2026 - 22:30

Στο Institute of Life – ΙΑΣΩ ο Βασίλειος Κελλάρης με στόχο τη νέα εποχή στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:19

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Εργασιακά
01/10/2026 - 22:05

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Εμπορεύματα
01/10/2026 - 21:56

Πετρέλαιο: «Άλμα» 4,3% μετά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Magazino
01/10/2026 - 21:37

Όταν ο έφηβος «λυγίζει» στο σπίτι: Γιατί η ένταση δεν σημαίνει αδυναμία

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 21:22

Ευρωγορές: «Βουτιά» άνω του 1% με φόντο την άνοδο των αποδόσεων

Πολιτική
01/10/2026 - 21:05

Πιερρακάκης: Κανένα κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
01/10/2026 - 20:48

Η «συμφωνία κυρίων» φεύγει, οι ανατιμήσεις έρχονται – Πότε θα αυξηθούν οι τιμές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 20:14

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του Ιράν

Πολιτική
01/10/2026 - 20:05

ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ