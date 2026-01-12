Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες θανάτου Ρώσου διπλωμάτη στην πρεσβεία στη Λευκωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση επί της σορού έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από απαγχονισμό με τη χρήση βρόχου. Παράλληλα, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τον άμεσο επαναπατρισμό της σορού στη Ρωσία, όπως προβλέπεται από τα διπλωματικά πρωτόκολλα.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η Ρωσική Πρεσβεία στην Κύπρο, η οποία σε επίσημη ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «βαθιά προσωπική τραγωδία», αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.

«Με βαθιά λύπη ενημερώνουμε για τον θάνατο του συναδέλφου μας, υπαλλήλου της Πρεσβείας A.V. Panov, ο οποίος απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της διπλωματικής αποστολής.

Η Πρεσβεία τονίζει ότι η απώλεια αυτή αποτελεί ιδιαίτερα οδυνηρό πλήγμα για την οικογένεια και το στενό του περιβάλλον, επισημαίνοντας πως στους συγγενείς του εκλιπόντος έχει παρασχεθεί κάθε αναγκαία υποστήριξη και συνδρομή.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι ρωσικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού στη Μόσχα.

Οι κυπριακές αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν στοιχεία και να εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημο πόρισμα που να ρίχνει πλήρες φως στην υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmm6bj4155d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}