ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες θανάτου Ρώσου διπλωμάτη στην πρεσβεία στη Λευκωσία
Ειδήσεις
16:38 - 12 Ιαν 2026

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες θανάτου Ρώσου διπλωμάτη στην πρεσβεία στη Λευκωσία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανεξιχνίαστο παραμένει, προς το παρόν, το πλαίσιο κάτω από το οποίο έχασε τη ζωή του Ρώσος διπλωματικός υπάλληλος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, εντός των εγκαταστάσεων της Πρεσβείας της Ρωσίας στη Λευκωσία. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, καθώς οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση επί της σορού έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από απαγχονισμό με τη χρήση βρόχου. Παράλληλα, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τον άμεσο επαναπατρισμό της σορού στη Ρωσία, όπως προβλέπεται από τα διπλωματικά πρωτόκολλα.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η Ρωσική Πρεσβεία στην Κύπρο, η οποία σε επίσημη ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «βαθιά προσωπική τραγωδία», αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.

«Με βαθιά λύπη ενημερώνουμε για τον θάνατο του συναδέλφου μας, υπαλλήλου της Πρεσβείας A.V. Panov, ο οποίος απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της διπλωματικής αποστολής.

Η Πρεσβεία τονίζει ότι η απώλεια αυτή αποτελεί ιδιαίτερα οδυνηρό πλήγμα για την οικογένεια και το στενό του περιβάλλον, επισημαίνοντας πως στους συγγενείς του εκλιπόντος έχει παρασχεθεί κάθε αναγκαία υποστήριξη και συνδρομή.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι ρωσικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού στη Μόσχα.

Οι κυπριακές αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν στοιχεία και να εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημο πόρισμα που να ρίχνει πλήρες φως στην υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmm6bj4155d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδωνις υπέρ Καιρίδη με καρφιά κατά Δένδια (video)
Ανεμοδείκτης

Αδωνις υπέρ Καιρίδη με καρφιά κατά Δένδια (video)

Γροιλανδία: Προβληματισμός στην Ευρώπη από τις δηλώσεις Τραμπ και σενάρια κλιμάκωσης της έντασης
Ειδήσεις

Γροιλανδία: Προβληματισμός στην Ευρώπη από τις δηλώσεις Τραμπ και σενάρια κλιμάκωσης της έντασης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών
Ειδήσεις

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό
Ειδήσεις

Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία
Ειδήσεις

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

Πολιτική
25/07/2026 - 16:15

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο

Πολιτική
25/07/2026 - 15:59

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 15:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Έρευνα για πιθανή επίθεση στον Ισίδωρο Ντογιάκο

Ειδήσεις
25/07/2026 - 15:08

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

Οικονομία
25/07/2026 - 12:40

Φρένο στην ακρίβεια με μειώσεις έως 20%: Από Δευτέρα 27/7 οι δεσμευτικές προτάσεις των επιχειρήσεων

Πολιτική
25/07/2026 - 12:15

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:52

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Οικονομία
25/07/2026 - 11:45

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:30

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Πολιτική
25/07/2026 - 11:15

Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26/7

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:57

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Ακίνητα
25/07/2026 - 10:45

Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται τα ενοίκια και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

Οικονομία
25/07/2026 - 10:32

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

Οικονομία
25/07/2026 - 10:25

Economist: Πώς συνήθισαν οι επενδυτές να ζουν με τον πληθωρισμό «στα ύψη»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:24

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 10:16

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Από θέσεως...
25/07/2026 - 10:13

Ένας κόσμος που αλλάζει

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/07/2026 - 10:10

Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ Για το αύριο της Αττικής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/07/2026 - 08:30

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ