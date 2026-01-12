Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απελευθέρωση 116 κρατουμένων

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα (12/1) ότι «τις τελευταίες ώρες» απελευθερώθηκαν συνολικά 116 κρατούμενοι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών. Ωστόσο, οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για πολύ μικρότερο αριθμό αποφυλακίσεων.

Η κυβερνητική τοποθέτηση έρχεται μετά από τρεις ημέρες κατά τις οποίες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν καθυστερήσεις στη διαδικασία απελευθέρωσης κρατουμένων. Νωρίτερα σήμερα, η οργάνωση Foro Penal ανέφερε ότι ο αριθμός όσων είχαν αφεθεί ελεύθεροι ανερχόταν μόλις σε 41, εκ των οποίων οι 24 αποφυλακίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Οι αποφυλακίσεις πραγματοποιούνται μία εβδομάδα μετά την έντονη πολιτική αναταραχή που ξέσπασε στο Καράκας, έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την παρουσίασή του ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, όσοι αφέθηκαν ελεύθεροι «είχαν στερηθεί την ελευθερία τους για ενέργειες που είχαν σχέση με τη διατάραξη της συνταγματικής τάξης και την υπονόμευση της σταθερότητας του έθνους».

Εδώ και χρόνια, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνείς φορείς και στελέχη της αντιπολίτευσης ζητούν την απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Μεταξύ εκείνων που έχουν επανειλημμένα καλέσει για αποφυλακίσεις βρίσκεται και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντός της εβδομάδας. Στους κρατούμενους για τους οποίους ζητά την απελευθέρωση περιλαμβάνονται και στενοί συνεργάτες της.

Η Ματσάδο βρέθηκε σήμερα στο Βατικανό, όπου είχε συνάντηση με τον πάπα Λέοντα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροδρίγκες, είχε δηλώσει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου πως ένας «σημαντικός αριθμός κρατουμένων», τόσο αλλοδαπών όσο και Βενεζουελάνων, επρόκειτο να αποφυλακιστεί. Ο Ροδρίγκες είναι αδελφός της προσωρινής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Foro Penal, τουλάχιστον 800 άτομα βρίσκονταν έγκλειστα ως πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές της Βενεζουέλας στην αρχή του έτους, με την κυβέρνηση να απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν κρατούμενοι για πολιτικούς λόγους.