Σουηδία: Επένδυση-μαμούθ 440 εκατ. δολ. σε drones για τον πόλεμο του μέλλοντος

Η Σουηδία προχωρά σε μια εκτεταμένη επένδυση στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων, διαθέτοντας κονδύλια ύψους 4 δισ. σουηδικών κορωνών, που αντιστοιχούν σε περίπου 437–440 εκατ. δολάρια, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων μέσα στην επόμενη διετία.

Την ανακοίνωση έκανε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Παλ Γιόνσον, υπογραμμίζοντας ότι η Σουηδία, ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή της στις σύγχρονες μορφές πολέμου. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει την προμήθεια ενός ευρέος φάσματος μη επανδρωμένων συστημάτων, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά εντός των επόμενων δύο ετών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το σουηδικό υπουργείο Άμυνας σκοπεύει να αποκτήσει επιθετικά drones μεγάλου βεληνεκούς, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, drones για χερσαία και θαλάσσια επιτήρηση, καθώς και εξειδικευμένα μη επανδρωμένα μέσα για ναρκοθηρία. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Μιλώντας στο ετήσιο αμυντικό συνέδριο της Σουηδίας στο Σάλεν, στη βόρεια χώρα, ο Παλ Γιόνσον τόνισε ότι το μέλλον των πολεμικών συγκρούσεων θα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις δυνατότητες πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις. «Κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς θα μοιάζει ο επόμενος πόλεμος, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: το πεδίο μάχης του μέλλοντος θα κυριαρχείται από μη επανδρωμένα συστήματα και δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σουηδός υπουργός Άμυνας προχώρησε ακόμη περισσότερο, επισημαίνοντας με έμφαση ότι η αδυναμία κατανόησης αυτής της πραγματικότητας μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. «Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, θα είναι είτε νεκρός είτε ηττημένος. Ο πόλεμος είναι, όπως γνωρίζουμε, ένας σκληρός δάσκαλος», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής στις νέες τεχνολογικές και στρατιωτικές εξελίξεις.