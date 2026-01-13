Κύπρος: Ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής για το βίντεο που προκάλεσε πολιτική θύελλα

Τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για τη διερεύνηση υπόθεσης που αφορά επίμαχο βίντεο, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Καθήκοντα ανακριτή αναλαμβάνει ο Ανδρέας Πασχαλίδης, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο διορισμός του κ. Πασχαλίδη έγινε δυνάμει των εξουσιών που προβλέπει το άρθρο 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), με σκοπό τη διενέργεια ποινικής διερεύνησης σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Η έρευνα αφορά βίντεο που αναρτήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, σε λογαριασμό με τα στοιχεία «Emily Thompson». Στο οπτικοακουστικό υλικό διατυπώνονται σοβαροί ισχυρισμοί περί ύπαρξης «μαύρων ταμείων», αδιαφανών χρηματοδοτήσεων, καθώς και επαφών κρατικών αξιωματούχων με επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όπως διευκρινίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα, αντικείμενο της ανακριτικής διαδικασίας είναι η διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με το περιεχόμενο του βίντεο ή τη δημοσιοποίησή του. Η έρευνα θα καλύψει κάθε πτυχή της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του υλικού, της αυθεντικότητάς του, της προέλευσής του, καθώς και των συνθηκών και των κινήτρων που οδήγησαν στην παραγωγή και ανάρτησή του.

Παράλληλα, θα εξεταστεί οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, στο πλαίσιο της πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, η ανακριτική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών.