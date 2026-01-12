Κύπρος: Πολιτική αναταραχή και κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας εν μέσω ευρωπαϊκής προεδρίας

Η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, σηματοδοτεί την πιο σοβαρή πολιτική αναταραχή της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον φέρεται να εμπλέκει σε υπόθεση χρηματισμού, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση και επαναφέροντας στο προσκήνιο ζητήματα διαφθοράς σε ανώτατο επίπεδο εξουσίας.

Ο κ. Χαραλάμπους, σε εκτενή δημόσια ανάρτησή του, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια ενοχής. Υποστήριξε ότι οι αναφορές στο πρόσωπό του βασίζονται σε εσκεμμένες παραποιήσεις και αποσπασματική παρουσίαση δηλώσεων, οι οποίες –όπως ανέφερε– οδηγούν σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Τόνισε ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές, δίνοντας το πραγματικό πλαίσιο των αναφορών του, και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί «ούτε την παραμικρή σκιά» στην εντιμότητά του.

Στην ίδια δήλωση, υιοθέτησε λόγο έντονα πολιτικό, κάνοντας λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και πλήγματος της εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διακήρυξε την πλήρη στήριξή του στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και υποστήριξε ότι η παραίτησή του αποτελεί πράξη διαφάνειας και ευθύνης, ώστε η παρουσία του να μη χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος της χώρας και των θεσμών. Όπως ανέφερε, αποχωρεί με υπερηφάνεια για το έργο της κυβέρνησης και με προτεραιότητα «την Κύπρο πάνω από όλα».

Η αντίδραση του Προέδρου και το μήνυμα προς τις Αρχές

Λίγες ώρες μετά, ακολούθησαν οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος σε εκδήλωση στη Λεμεσό, προσέγγισε την υπόθεση με εμφανή διάθεση θεσμικής διαχείρισης. Τόνισε ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με απόλυτη σοβαρότητα και κάλεσε όλες τις αρμόδιες Αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία που διαθέτουν για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι στην προσπάθεια αυτή υπάρχει βοήθεια τόσο από ξένα κράτη όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παραίτηση του κ. Χαραλάμπους, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να αποτελεί αποτέλεσμα πιέσεων ή ένδειξη ενοχής. Αντιθέτως, τη χαρακτήρισε «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης», επιχειρώντας να διαχωρίσει την πολιτική ευθύνη από τη δικαστική διερεύνηση και να προστατεύσει το κύρος της Προεδρίας.

Παράλληλα, άνοιξε το ζήτημα του Φορέα που συνδέεται με την υπόθεση, δηλώνοντας ότι η πρώτη του σκέψη είναι η πλήρης κατάργησή του. Αναφέρθηκε σε εναλλακτικά σενάρια, όπως η μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, αναγνωρίζοντας ότι κάθε επιλογή ενδέχεται να προκαλέσει πολιτική κριτική. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι οι χιλιάδες άποροι φοιτητές που επωφελήθηκαν μέσω του Φορέα δεν θα μείνουν ακάλυπτοι, επικαλούμενος τη δημοσιονομική σταθερότητα του κράτους.

Δυσμενής συγκυρία και ευρωπαϊκές προεκτάσεις

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια εξαιρετικά προβληματική χρονική συγκυρία. Η Κύπρος έχει μόλις αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τις απαιτήσεις θεσμικής αξιοπιστίας, διαφάνειας και πολιτικής σταθερότητας.

Την ίδια στιγμή, στο διπλωματικό παρασκήνιο εντείνονται οι εκτιμήσεις για επικείμενες, ενδεχομένως «αντισυμβατικές», πρωτοβουλίες των ΗΠΑ στο Κυπριακό. Μια κυβέρνηση που εμφανίζεται κλονισμένη από σκάνδαλα διαφθοράς ενδέχεται να αντιμετωπίσει μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές πεδίο.

Εσωτερικά, η κρίση συμπίπτει με την είσοδο σε προεκλογική τροχιά ενόψει των βουλευτικών εκλογών, εντείνοντας την πολιτική πόλωση. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναγνώρισε ότι πρόκειται για «στιγμή κρίσης», προειδοποιώντας ότι οι σημερινές αντιδράσεις ενδέχεται να αποτυπωθούν στα εκλογικά αποτελέσματα των επόμενων μηνών. Το αν η κυβέρνηση θα καταφέρει να διαχειριστεί την υπόθεση ως μια δοκιμασία θεσμικής ωρίμανσης ή αν θα εγκλωβιστεί σε έναν παρατεταμένο κύκλο πολιτικής φθοράς, παραμένει ανοιχτό — με το timing, αυτή τη φορά, να λειτουργεί ξεκάθαρα εις βάρος της.

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