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Βουλγαρία: Εκρηκτική άνοδος στο χρηματιστήριο μετά την ένταξη στο ευρώ
Ειδήσεις
23:30 - 13 Ιαν 2026

Βουλγαρία: Εκρηκτική άνοδος στο χρηματιστήριο μετά την ένταξη στο ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026 έφερε αμέσως δυναμική άνοδο στο Χρηματιστήριο της χώρας (BSE), με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει αύξηση 184% την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους σε σύγκριση με πέρυσι. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 112,79%, σηματοδοτώντας έντονη κινητικότητα των επενδυτών.

Ο κύριος δείκτης του BSE, SOFIX, εκτοξεύτηκε κατά 14,41% την πρώτη εβδομάδα συναλλαγών, από 1.156,43 σε 1.323,06 μονάδες. Η αγορά φαίνεται να αντιδρά με ενθουσιασμό, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ένταξη στο ευρώ και τις προοπτικές σταθερότητας που αυτή προσφέρει.

Η κίνηση αυτή παραλληλίζεται με την πρώτη εβδομάδα μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, όταν ο SOFIX είχε ενισχυθεί κατά 6,37% και οι συναλλαγές είχαν σχεδόν διπλασιαστεί, αν και η τρέχουσα άνοδος είναι πολύ πιο έντονη.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του BSE, Μάνιου Μοραβένοφ, σημείωσε ότι «η ένταξη στην ευρωζώνη τοποθετεί τη Βουλγαρία σε νέα θέση στον οικονομικό χάρτη της Ευρώπης. Η θετική αντίδραση της αγοράς από την πρώτη ημέρα δείχνει αύξηση εμπιστοσύνης, βελτίωση της υποδομής και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επίγνωση».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Βουλγαρία μπαίνει στο 2026 με ενισχυμένη χρηματοοικονομική δραστηριότητα και αυξημένη δυναμική, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και ανάπτυξη.

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