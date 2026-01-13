Τραμπ προς συμμάχους: Φύγετε από το Ιράν - Οι δολοφόνοι των διαδηλωτών θα πληρώσουν

Κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας μήνυμα τόσο στο ιρανικό καθεστώς όσο και στους συμμάχους των ΗΠΑ. Σε ομιλία του την Τρίτη από το Ντιτρόιτ, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι όσοι «σκοτώνουν ή κακοποιούν Ιρανούς διαδηλωτές» θα πληρώσουν «πολύ βαρύ τίμημα», ενώ παράλληλα κάλεσε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον να αποχωρήσουν από τη χώρα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει συμβουλεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να «φύγουν» από το Ιράν, χρησιμοποιώντας τον όρο «get out» και όχι «evacuate», γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης χωρίς να ξεκαθαρίζει αν επίκειται στρατιωτικό χτύπημα. «Νομίζω ότι πρέπει να φύγουν, δεν είναι κακή ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ομιλία απηύθυνε άμεσο κάλεσμα προς τους Ιρανούς πολίτες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. «Προς όλους τους Ιρανούς πατριώτες: συνεχίστε να διαμαρτύρεστε, καταλάβετε τους θεσμούς σας, αν είναι δυνατόν, και αποκαλύψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών», δήλωσε, ενθαρρύνοντας ανοιχτά την ανατροπή του καθεστώτος.

Ο Τραμπ επανέφερε και το γνώριμο πολιτικό του σύνθημα, προσαρμοσμένο στο ιρανικό πλαίσιο: «Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο», είπε, χαρακτηρίζοντας την περίοδο πριν από την επικράτηση του σημερινού καθεστώτος ως εποχή ακμής. «Ήταν μια μεγάλη χώρα μέχρι που ήρθαν αυτά τα τέρατα και την κατέλαβαν. Τώρα όλα είναι πολύ εύθραυστα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν δεν είχε κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές, «το ίδιο θα είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει ξανά τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «καταλάβουν τους θεσμούς», σημειώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Ωστόσο, όταν αργότερα κλήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με αυτή τη φράση, απέφυγε να δώσει εξηγήσεις, λέγοντας απλώς: «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας. Λυπάμαι».

Αναφερόμενος στον αριθμό των νεκρών διαδηλωτών, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα. Την ώρα που εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2.000 έως και 20.000 νεκρούς, ο ίδιος δήλωσε ότι ακούει «πέντε διαφορετικά σύνολα αριθμών». «Ένας θάνατος είναι πάρα πολύς, αλλά ακούω πολύ χαμηλότερους αριθμούς και μετά πολύ υψηλότερους», είπε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως το Channel 14, υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη λάβει απόφαση για στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν πρόκειται για περιορισμένες επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά για ένα «μεγάλο χτύπημα» που θα έχει στόχο τον οριστικό τερματισμό του ιρανικού καθεστώτος.