ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ προς συμμάχους: Φύγετε από το Ιράν - Οι δολοφόνοι των διαδηλωτών θα πληρώσουν
Ειδήσεις
23:10 - 13 Ιαν 2026

Τραμπ προς συμμάχους: Φύγετε από το Ιράν - Οι δολοφόνοι των διαδηλωτών θα πληρώσουν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας μήνυμα τόσο στο ιρανικό καθεστώς όσο και στους συμμάχους των ΗΠΑ. Σε ομιλία του την Τρίτη από το Ντιτρόιτ, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι όσοι «σκοτώνουν ή κακοποιούν Ιρανούς διαδηλωτές» θα πληρώσουν «πολύ βαρύ τίμημα», ενώ παράλληλα κάλεσε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον να αποχωρήσουν από τη χώρα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει συμβουλεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να «φύγουν» από το Ιράν, χρησιμοποιώντας τον όρο «get out» και όχι «evacuate», γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης χωρίς να ξεκαθαρίζει αν επίκειται στρατιωτικό χτύπημα. «Νομίζω ότι πρέπει να φύγουν, δεν είναι κακή ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ομιλία απηύθυνε άμεσο κάλεσμα προς τους Ιρανούς πολίτες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. «Προς όλους τους Ιρανούς πατριώτες: συνεχίστε να διαμαρτύρεστε, καταλάβετε τους θεσμούς σας, αν είναι δυνατόν, και αποκαλύψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών», δήλωσε, ενθαρρύνοντας ανοιχτά την ανατροπή του καθεστώτος.

Ο Τραμπ επανέφερε και το γνώριμο πολιτικό του σύνθημα, προσαρμοσμένο στο ιρανικό πλαίσιο: «Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο», είπε, χαρακτηρίζοντας την περίοδο πριν από την επικράτηση του σημερινού καθεστώτος ως εποχή ακμής. «Ήταν μια μεγάλη χώρα μέχρι που ήρθαν αυτά τα τέρατα και την κατέλαβαν. Τώρα όλα είναι πολύ εύθραυστα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν δεν είχε κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές, «το ίδιο θα είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει ξανά τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «καταλάβουν τους θεσμούς», σημειώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Ωστόσο, όταν αργότερα κλήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με αυτή τη φράση, απέφυγε να δώσει εξηγήσεις, λέγοντας απλώς: «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας. Λυπάμαι».

Αναφερόμενος στον αριθμό των νεκρών διαδηλωτών, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα. Την ώρα που εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2.000 έως και 20.000 νεκρούς, ο ίδιος δήλωσε ότι ακούει «πέντε διαφορετικά σύνολα αριθμών». «Ένας θάνατος είναι πάρα πολύς, αλλά ακούω πολύ χαμηλότερους αριθμούς και μετά πολύ υψηλότερους», είπε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως το Channel 14, υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη λάβει απόφαση για στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν πρόκειται για περιορισμένες επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά για ένα «μεγάλο χτύπημα» που θα έχει στόχο τον οριστικό τερματισμό του ιρανικού καθεστώτος.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/01/2026 - 23:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία
Ειδήσεις

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων
Ειδήσεις

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
26/07/2026 - 22:00

Η παραμυθένια διαδρομή των «Ghetto Kids»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
26/07/2026 - 21:25

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

Χρηματιστήρια
26/07/2026 - 21:00

Οι αγορές αγνοούν τις κρίσεις: Η νέα πραγματικότητα πίσω από τα ιστορικά υψηλά των μετοχών

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:37

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ