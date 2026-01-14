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FBI: Έρευνα σε σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post προκαλεί ανησυχία για την ελευθερία του Τύπου
Ειδήσεις
17:53 - 14 Ιαν 2026

FBI: Έρευνα σε σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post προκαλεί ανησυχία για την ελευθερία του Τύπου

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη ανησυχία για τα όρια της δημοσιογραφικής προστασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί η έρευνα που πραγματοποίησαν πράκτορες του FBI στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, η οποία είχε καλύψει τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Η δημοσιογράφος, Χάνα Νάτανσον, βρισκόταν στο σπίτι της στη Βιρτζίνια τη στιγμή της έρευνας. Ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν έρευνα στο σπίτι της και στις συσκευές της, κατασχέτοντας το κινητό της τηλέφωνο, δύο φορητούς υπολογιστές και ένα ρολόι. Ο ένας από τους φορητούς υπολογιστές ήταν ο προσωπικός της, ενώ ο άλλος είχε δοθεί από την Washington Post.

Οι ερευνητές είπαν στη Νάτανσον ότι δεν αποτελεί η ίδια το επίκεντρο της έρευνας. Το ένταλμα ανέφερε ότι οι αρχές διερευνούσαν τον Αουρέλιο Πέρεζ-Λουγκόνες, διαχειριστή συστημάτων στο Μέριλαντ, ο οποίος διαθέτει άδεια ασφαλείας άκρως απόρρητου επιπέδου και έχει κατηγορηθεί ότι προσέγγισε και πήρε στο σπίτι του διαβαθμισμένες εκθέσεις πληροφοριών, οι οποίες βρέθηκαν στο κουτί φαγητού του και στο υπόγειό του, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση του FBI.

Η Washington Post επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκπρόσωπος της εφημερίδας απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω, τονίζοντας μόνο ότι η δημοσιογράφος δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι η Νάτανσον σε άρθρο της τον περασμένο Δεκέμβριο είχε περιγράψει τις προσωπικές πιέσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, αποκαλύπτοντας ότι δεχόταν συνεχή τηλεφωνήματα και μηνύματα από νυν και πρώην ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, οι οποίοι εξέφραζαν την οργή και την αγωνία τους για τις εξελίξεις.

Μέχρι στιγμής, ούτε το FBI ούτε το υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για επίσημο σχόλιο. Το περιστατικό, πάντως, αναζωπυρώνει τη συζήτηση στις ΗΠΑ για την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών και τα όρια των ερευνών των Αρχών όταν αυτές αγγίζουν τον χώρο των ΜΜΕ.

Τι αναφέρει η Washington Post

Παρότι δεν είναι ασυνήθιστο πράκτορες του FBI να διεξάγουν έρευνες για διαρροές σε βάρος δημοσιογράφων που δημοσιεύουν ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και επιθετικό για τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνα στο σπίτι ενός δημοσιογράφου, γράφει σε δικό της ρεπορτάζ η αμερικανική εφημερίδα.

«Την περασμένη εβδομάδα, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Πολέμου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, η οποία λάμβανε και δημοσίευε διαβαθμισμένες και παράνομα διαρρεύσασες πληροφορίες από εργολάβο του Πενταγώνου», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τετάρτης.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανεχθεί παράνομες διαρροές διαβαθμισμένων πληροφοριών που, όταν δημοσιεύονται, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας μας και τους γενναίους άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν την πατρίδα μας», έγραψε η Μπόντι.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 18:17
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