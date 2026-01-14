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Νέο μπλόκο στη νόμιμη μετανάστευση: Η κυβέρνηση Τραμπ παγώνει βίζες από 75 χώρες
Ειδήσεις
19:28 - 14 Ιαν 2026

Νέο μπλόκο στη νόμιμη μετανάστευση: Η κυβέρνηση Τραμπ παγώνει βίζες από 75 χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση Τραμπ διακόπτει την επεξεργασία μεταναστευτικών θεωρήσεων (βίζες μόνιμης εγκατάστασης) για πολίτες από 75 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, το Ιράν, η Ρωσία και η Σομαλία, στην πιο πρόσφατη προσπάθεια των αξιωματούχων να περιορίσουν τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι η επ’ αόριστον αναστολή αποσκοπεί στον περιορισμό των αιτούντων που θεωρούνται πιθανό να καταστούν «δημόσιο βάρος», όρος που αναφέρεται σε άτομα τα οποία βασίζονται σε κρατικές παροχές για την κάλυψη βασικών αναγκών. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου και ο πλήρης κατάλογος των χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα της κυβέρνησης δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Το Fox News Digital μετέδωσε πρώτο την απόφαση, επικαλούμενο τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που εξηγεί την αλλαγή στους προξενικούς υπαλλήλους.

«Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην κατάχρηση του αμερικανικού μεταναστευτικού συστήματος από εκείνους που θα ήθελαν να αποσπάσουν πλούτο από τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Πίγκοτ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις προσπάθειες περιορισμού της μετανάστευσης, ιδίως από χώρες που ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει απειλή για την εθνική ασφάλεια. Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση επέκτεινε την πλήρη ή μερική απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολίτες 39 χωρών, κίνηση που ακολούθησε την απαγγελία κατηγοριών σε Αφγανό μετανάστη για τον πυροβολισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο.

Η κυβέρνηση ανέστειλε επίσης όλες τις υποθέσεις ασύλου που επεξεργάζεται η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), ανέστειλε την επεξεργασία αιτήσεων ιθαγένειας και πράσινης κάρτας για πολίτες των αρχικών 19 χωρών που υπάγονται στην ταξιδιωτική απαγόρευση, και ανέστειλε όλα τα αιτήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση από Αφγανούς υπηκόους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι οι μετανάστες αποτελούν βάρος για τους δημόσιους πόρους, παρότι μελέτες δείχνουν ότι η εργασία τους ωφελεί την αμερικανική οικονομία.

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