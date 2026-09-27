Εύβοια: 130 χιλιοστά βροχής σε λίγες ώρες – Πλημμύρισαν σπίτια, κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την Εύβοια, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα.

Στα Ψαχνά πλημμύρισαν αυλές και υπόγεια κατοικιών, ενώ σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν κατολισθήσεις και συσσώρευση φερτών υλικών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, στην περιοχή καταγράφηκαν περίπου 130 χιλιοστά βροχής, έναντι 160 χιλιοστών που είχαν καταγραφεί στις μεγάλες πλημμύρες του 2020. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί εκτεταμένες ζημιές.

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Κλειστός για ώρες ο δρόμος προς Προκόπι

Στη θέση Δερβένι, ο δρόμος προς Προκόπι παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα για περίπου εννέα ώρες λόγω κατολισθήσεων. Συνεργεία εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 9 το πρωί.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε αντλήσεις υδάτων από υπόγεια, ενώ στα Πολιτικά χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δύο Ισραηλινών τουριστών. Το όχημά τους ακινητοποιήθηκε στη λάσπη και τα φερτά υλικά, με τους ίδιους να καλούν το 112. Τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα έφτασαν στο σημείο και τους απεγκλώβισαν με ασφάλεια.

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Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις

Μικροπροβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά παραμένουν σε διάφορες περιοχές, με τα συνεργεία των δήμων να επιχειρούν για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

«Δεν έχουμε κοιμηθεί όλη τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, περιγράφοντας την προσπάθεια των συνεργείων.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν, με προτεραιότητα την άμεση αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων και την πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου.